沒來由的莫名「emo」　精神科醫分析4大背後原因

▲現代人常常莫名emo，醫師分析4大背後原因。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「emo」是現在很流行的用語，代表憂鬱、焦慮、煩躁等情緒。精神科醫師指出，常聽到很多人說自己莫名emo，其實常見4大原因，包括「壓力累積、自我期望過高、社交媒體影響、生理因素」，建議可放慢步調、透過運動、接觸大自然，甚至尋求專業幫助，來幫助自己走出「emo」情緒。

精神科醫師楊聰財指出，所謂的「emo」其實是英文「emotional」縮寫而成，取其「情緒化」的意涵，年輕人常講的「我emo了」，有「我很鬱悶」、「我不開心」的意思，但不一定是憂鬱症那麼嚴重，這通常源自壓力、焦慮或生活中的小事累積，有時對自己期望過高或壓力過大，會讓情緒變得難以預測。

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至於為什麼會有莫名emo？楊聰財也進一步分析背後原因，第一是「壓力累積」，長期的生活壓力累積，當壓力無法釋放時，焦慮、抑鬱等情緒會悄悄產生，讓人覺得什麼都沒做，卻好像很累。

第二是「自我期望過高」，有時候人會對自己設下很高的目標，卻無法達到預期的結果，這樣的失落感也是會逐漸累積。第三是「社交媒體影響」，現代人每天接觸大量的資訊，無論是朋友的近況還是網路上的各種動態，都會讓人不自覺與他人比較，進而對自己產生焦慮感。

第四則是「生理因素」，有時候會因為身體的某些變化（像是荷爾蒙波動、缺乏運動等）而影響情緒，造成無來由的情緒波動。

至於該如何走出「emo」情緒？楊聰財建議，第一步就是要放慢步調，別再對自己要求太高，給自己一些放鬆的時間，可以幫助自己重新找回平衡，也可以透過運動和接觸大自然舒緩壓力，以及幫助大腦釋放正面情緒，另外，也可以與信任的人聊聊和尋求專業幫助。