北投國中17人疑食物中毒送醫　衛生局緊急勒令業者停業





▲北投國中女子壘球隊發生疑似食品中毒案。（圖／翻攝學校官網）

記者洪巧藍／台北報導

北市北投國中女子壘球隊昨日發生疑似食品中毒案！北市衛生局今（11）日說明，共17名學生食用市售點心及自煮午晚餐後，9人出現不適症狀，包括嘴唇發癢、發麻等過敏反應，校方立即安排全隊17人就醫，截至上午還有1人留院觀察，其餘已返宿舍休息。衛生局已經要求涉嫌業者暫停作業、供餐，並於今日上午前往稽查，同步採檢並申請疾管署流病調查支援。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，昨（10）日晚間陸續接獲醫院通報，北投國中女子壘球隊發生疑似食品中毒，經調查該校壘球隊共17名學生於7月10日當日曾食用由本市業者供應之下午點心及自煮午、晚餐，共食為晚餐（茄子、滷肉、飯）、下午餐（ 菠蘿麵包 或西多士、凍奶茶），午餐（茄子、滷肉、飯、葱蛋），有9人出現身體不適症狀，部分學生有嘴唇發癢、發麻等過敏症狀。

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為慎重起見，校方安排17名學生就醫，其中8人送往台北榮民總醫院，9人送往振興醫院，截至7月11日上午7時1名學生於醫院留觀，其餘均已返回宿舍休息。

林冠蓁說明，本案累計就醫人數達6人（含）以上，衛生局依食品安全衛生管理法第41條立即命業者暫停作業、停止供應餐點，以防止可能問題產品繼續流通而有擴大風險。並已於今日上午派員前往涉嫌餐食製造場所，針對環境衛生、製程品質、人員衛生、硬體設施及倉儲運輸管理等，依食品良好衛生規範準則進行全面查核，同步依現場情形採集食品、食材、從業人員手部與環境檢體送驗。

因本案涉及多餐共食，且為進一步釐清可能之病因物質與原因食品，將向衛生福利部疾病管制署申請流行病學調查支援，以利後續判定。

台北市衛生局後續將依衛生福利部食品藥物管理署訂定之「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」，綜合檢驗結果、個案攝食情形、潛伏期與症狀等進行研判。若確認為食品中毒，原因食品供應者違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款，依同法第44條處新台幣6萬元至2億元罰鍰；如涉及情節重大、足以危害人體健康之虞，將依食品安全衛生管理法第49條第1項第2款、刑法第191條及第191-1條移送地方檢察署偵辦。