藍環章魚中毒有4症狀　醫揭「沒有解毒劑」：熬過24小時才能活

記者洪巧藍／台北報導

高雄一名男網友分享自己買了芥末章魚食用，驚覺章魚腳外型類似新聞報導中的劇毒藍環章魚，下嘴唇還出現微微發麻趕緊到急診就醫。毒物科醫師指出，藍環章魚毒素屬河豚毒素，毒性在台灣海洋毒素中排名第一，若吃下肚最快15分鐘就會出現症狀，輕則嘴巴、舌頭麻，接著擴散到手腳無力，嚴重時則會呼吸衰竭，未及時處理恐致命，提醒民眾若有相關疑慮要儘速就醫處理。

▲藍環章魚。（圖／CFP）



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▲原PO買的芥末章魚出現藍環觸角。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌受訪表示，藍環章魚身上帶有河豚毒素，是一種強力的神經毒素，初期症狀為嘴唇、舌尖發麻，接著可能擴散至四肢無力、吞嚥困難，嚴重時出現呼吸無力、呼吸衰竭，沒有及時接受醫療處置恐喪命。

楊振昌指出，河豚毒素無法被高溫破壞，所以即使經過烹煮仍無法去除，目前也沒有有效的解毒劑，民眾症狀程度和攝取量有關，輕微症狀者於24小時之後就會好轉，但如果出現呼吸衰竭，就得靠氣管插管、症狀治療支持來撐過那24小時。

楊振昌坦言，要民眾從外觀辨識藍環章魚不容易，所以在飲食之後出現嘴部發麻等相關症狀還是應該盡快就醫，過往經驗來看，症狀多在15分鐘到30分鐘內發生，久一點也可能在2小時後才出現。

根據農業部資料，活體的藍環章魚頭部為黃棕色，頭部背面和腕足上都布有藍色小環紋 ，受刺激時會更明顯。但死亡後藍色環紋轉換為褐色，如果沒注意看很容易跟一般小型章魚混淆，若購買章魚需特別注意是否混入帶有斑紋的章魚。

▲劇毒藍環章魚分辨方式。（圖／翻攝自農業部農業E報）