溺水意外勇消「還有1人加護搶命中」　院方：非常擔心缺氧過久

記者洪巧藍／台北報導

新北市新店區廣興橋昨發生溺水意外，勇消獲報前往救援時船艇意外翻覆，今日中午傳出第二名消防員殉職，台北慈濟醫院今（9）日下午出面說明，殉職消防員因腦部缺氧時間太久、受損嚴重且多重器官衰竭，經家庭會議決定撤除維生；最後還有一名義消仍在搶救中，同樣面臨缺氧過久，比較擔心腦部狀況，目前瞳孔稍有反應，後續觀察重點在於腦部神經功能是否恢復。

▲新店廣興橋警消下水救溺水男，共4人命危。（圖／民眾提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，該名58歲陳姓男子8日至新店區廣興橋桂山發電廠附近的水域玩SUP失蹤，勇消獲報下水救人不料主艇翻覆，導致5名警義消落水，其中2人立刻被救起，另外3人被救起時，均無生命跡象，其中37歲消防員吳恩碩昨日送醫後打了35針強心針後仍宣告殉職，36歲消防員張敬謙雖然恢復生命徵象，仍於今日中午過世，僅34歲義消曹雙全仍在搶救中。

▲台北慈濟醫院加護病房主任蘇文麟說明傷況。（圖／台北慈濟提供）

收治個案的台北慈濟醫院加護病房主任蘇文麟說明救治狀況，張姓消防員因為腦部缺氧時間太久，沒有自發性呼吸，腦部處於嚴重受損狀態，瞳孔無明顯反射，加上多發性的多重器官衰竭，雖然持續積極搶救，包含使用葉克膜、溫度控制、洗腎治療，血壓、心跳仍呈現不穩定，今日上午召開家庭會議，張爸爸、張媽媽相當難過不捨，仍決定撤除維生，於中午12時左右過世，後續醫療、志工團隊也會持續陪伴家人來度過難關。

至於仍在搶救的曹姓義消，蘇文麟說明，經過昨日搶救包含低溫治療、腦壓控制後生命徵象暫時穩定，但是因為先前缺氧時間過久，也是比較擔心說腦部的狀況，目前瞳孔反射有比較回縮，但仍然非常擔心；後續主要關注在腦部神經功能是否有恢復，包括說瞳孔反射、自發性呼吸等指標，醫療團隊會盡全力救治。