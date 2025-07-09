跟風超慢跑！復健醫「1錯誤跑法」痛到不行：足底筋膜炎了

▲復健科醫師王思恒分享，自己因打赤腳、直接在硬地板上超慢跑，結果患上「足底筋膜炎」。（圖／翻攝自臉書／一分鐘健身教室）

圖文／CTWANT

「超慢跑」是近年來爆紅的一種養生運動，強調低強度、適合所有年齡層，且沒有時間與空間限制。對此，復健科醫師王思恒就分享，他也曾嘗試過「超慢跑」一段時間，但是以赤腳、在硬地板上跑，沒想到某天醒來下床時，發現腳底相當疼痛，才知道是患上「足底筋膜炎」。

王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」上傳影片表示，他曾跟風嘗試「超慢跑」一陣子，採取「赤腳、在硬地板上」的方式進行，結果某天早上下床，驚覺腳底痛到不行，後來才發現已患上「足底筋膜炎」。

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王思恒說到，不只是他，就連他的家人、門診好多病人，也都有腳痛的問題，「其實穿錯鞋，足底壓力不均，是足部傷害很常見的原因，穿好鞋不只舒適，更能夠預防運動傷害」。

根據「台灣癌症防治網」資料顯示，台北榮民總醫院骨科部主任蔣恩榮醫師指出，「足底筋膜炎」常見的原因是由於足底筋膜反復性的拉扯所致，造成微小的撕裂傷，其他常見的原因則包括創傷以及足部本身的結構異常，像是扁平足，空凹足（即足弓較高）也會較容易得「足底筋膜炎」。

蔣恩榮提到，有研究顯示，較緊繃的大小腿後肌腱也會讓病人踝關節的活動度下降，使得下肢行走時之力量不平衡，從而造成「足底筋膜炎」。此病常於老年族群中發生，是因為筋膜退化，當中之水份減少而導致彈性下降，亦好發於長時間久站的工作者，如餐廳服務業者、老師、軍人、或是一些田徑運動員等。

蔣恩榮表示，「足底筋膜炎」最常見的症狀為足部剛踏地時，足底內側劇烈的疼痛，特別是早晨下床後、久坐或久站後開始行走的前幾步，而在行走，運動或站立一段時間後，疼痛會稍稍減輕，一旦持續久站或運動過多，疼痛又會再漸漸加劇。

蔣恩榮也提醒，「足底筋膜炎」大多以保守治療來處理，絕大多數的患者都可達到明顯的改善，若想預防「足底筋膜炎」發生，最好從日常生活習慣來著手，注意穿著的鞋子，並慎選適當的運動。

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