ChatGPT成癮「對兒少影響更大」　醫憂：成為逃避壓力的出口

▲浮濫使用ChatGPT等AI工具恐有成癮風險。（圖／記者吳立言攝）

記者邱俊吉／台北報導

ChatGPT等AI工具日益進化，成癮風險也上升。對此，台大醫學院精神科兼任助理教授林朝誠醫師說，當年網路、手機興起，研究團隊均觀察到有成癮疑慮，故之前便預期ChatGPT應無例外，而個案的出現也證明AI確實有成癮可能，且力道恐更強，關鍵在於「雙重擬社會互動」。

林朝誠表示，相較一般網路產物，ChatGPT的吸引力、散播速度都更為驚人，主因是ChatGPT有學習能力，可像真人般社交，還能生成文字、影像、聲音，非常有助於創造完全符合期待、甚至優於期待的角色，加上可提供24小時不間斷互動，常造成使用者滿意度持續提高，進而導致更加依賴。

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針對此特性，林朝誠說，團隊提出「雙重擬社會互動」的新模型，來解釋這種全新、與過去單純網路成癮不同的現象。他解釋，在傳統模式中，媒介由公眾人物或其公司所控制，使用者即使看到心儀偶像，當下也只能將感動放心裡，但在雙向互動模式中，媒介的提示詞是由使用者提供給AI，再由AI賦予特徵，這可帶來即時的心理正向增強，更有機會成為使用者逃避壓力的出口。

林朝誠也說，ChatGPT等AI模型對兒少的影響可能更須關注。他強調，近期研究已示警使用GPT可能產生的副作用，包括批判性思維能力下降，以及面對複雜情境時缺乏獨立判斷能力，且有多項調查顯示，「心理陪伴」已成為生成式AI使用者最常用功能，而18歲以下族群對於和AI互動的接受度又高於其他年齡層，這些原因都會加深兒少經「雙重擬社會互動」、形成對現實錯誤認知的風險。

▲專家擔心AI工具對兒少的影響可能大於成人。（圖／新北教育局提供）

針對這類「外溢」到現實生活的錯誤認知， 林朝誠說明，AI幾乎不會動怒，即使沒有完全配合使用者，也多以溫和方式應對，如此「無條件接納」可能更容易導致兒少使用者誤解人際互動，進而在現實中也運用不當言語，甚至騷擾、觸法，各界均應警惕。

林朝誠提醒，就如同電玩，AI有潛在風險，但也有正面效用，不必過度負面看待，各界應提供「如何正確使用AI及其陪伴功能」的衛教資訊，才能協助更多民眾獲得AI效益並免於成癮。

此外，林朝誠與團隊也呼籲學界正視此議題，應有各領域專家加入，包括資訊、心理健康、教育、兩性等，一起評估ChatGPT/AI成癮的診斷標準與危險因子等，而政府單位除應擬定AI使用建議並制定相應政策，更應積極推廣AI認知，例如新加坡資助40歲以上公民補強AI教育，而歐盟近期倡議加強《數位服務法》，希望保護兒少免受「超大型網路平台」的傷害，這類他山之石都可借鏡。