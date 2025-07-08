新生兒腸病毒5死　疾管署公布建議：媽媽疑似感染應停餵母乳





▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明腸病毒疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新生兒腸病毒疫情已經造成5人死亡，疾病管制署副署長羅一鈞今（8）日表示，整體疫情在6月中旬已經達到高點，進入高原期，目前評估整個7月都還是流行期，不排除會延長到8月才往下降，新生兒威脅持續。疾管署也正式修訂「新生兒腸病毒醫療處置建議」，宣導孕婦避免產前感染之外，也提醒母親若疑似感染腸病毒應「暫緩」哺餵母乳。

疾病管制署今（8）日表示，上周無新增腸病毒重症或死亡病例，上周二公布之北部新生兒腸病毒感染併發重症死亡病例，經型別檢驗已確定感染伊科病毒11型，依據疾管署監測資料顯示，第27周（6月29日至7月5日）門急診就診計6,772人次，與前一周（6,877人次）相當。

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羅一鈞指出，觀察腸病毒就診人次、伊科11型陽性件數高峰都落在6月中旬，已經達到疫情最高點，不過評估7月都是流行期，不排除流行期延長到8月才往下降。

分析原因，羅一鈞表示，根據2018年一波新生兒腸病毒重症疫情是在7月之後下降，但當時伊科病毒社區占比為第三位、第四位，但今年監測顯示，伊科病毒從2月開始，已經連續5個月占比排行首位，至今沒有下降，加上暑假期間難免出遊探視，可能還是有新生兒親親抱抱等狀況發生，傳播風險仍在。

▲疾管署疫情週報，副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

疾管署說明，因應近期腸病毒疫情，經綜整國內外文獻，並邀集專家廣泛討論及參考專業醫學會建議，已完成「新生兒腸病毒臨床處置建議」修訂並於7月2日函文周知。

針對其中暫緩哺餵母乳建議，羅一鈞解釋，除了母子間的親密接觸可能傳染腸病毒之外，曾有少數病例報告提出於母乳中檢測出腸病毒，尤其是當母親感染腸病毒後處於病毒血症較高的時期，但是否為傳染途徑尚無明確定論，也就是說，母乳傳染腸病毒仍言之過早。

羅一鈞說，但為了避免不確定風險傳播，還是有做出建議，且從一開始「未滿3個月出生嬰兒」進行調整，其中新生兒（出生1個月）仍維持，至於未滿3個月限縮高風險因子至早產、早期破水嬰兒，當授乳母親若有腸病毒感染之虞，建議就醫與醫師討論最佳哺乳方案，可考慮暫緩哺餵母乳，過程中協助母親維持泌乳，待疾病康復後可恢復母乳哺育。

修訂重點包含：

（1）宣導孕婦在生產前應加強防護措施，避免產前感染。

（2）詢問母親分娩前14天及同住家人（含幼兒）是否出現疑似腸病毒感染症狀，以及早進行新生兒處置。

（3）加強監測新生兒發病早期症狀及肝指數、凝血功能等，並納入電解質失衡和腎上腺出血。

（4）針對新生兒、未滿三個月具高風險因子（如早產等）之嬰兒，授乳母親若疑似感染腸病毒，建議就醫與醫師討論最佳哺乳方案，可考慮暫緩哺餵母乳，過程中協助母親維持泌乳，待疾病康復後可恢復母乳哺育。

該處置建議可至疾管署全球資訊網「新生兒腸病毒防疫專區」查詢，疾管署將持續蒐集最新國內外文獻及實證研究資料，適時調整建議內容。