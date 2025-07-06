失眠是「全球第二」常見健康問題！醫：台灣吃安眠藥是亞洲之冠

▲失眠已經是僅次於感冒的全球第二常見健康問題。（圖／Unsplash）

記者趙于婷／台北報導

根據美國睡眠醫學會（AASM）及相關文獻統計，全球失眠盛行率約為10–30%，部分地區甚至高達50–60%，失眠已經是僅次於感冒的全球第二常見健康問題。醫師指出，2023年台灣安眠藥開立總數超過11億6,000萬顆，使用量居亞洲之冠，失眠的原因並非單一，其中壓力是最常見的誘發因子，其他也會受到「生理時鐘」與「睡眠債務」兩大因子影響。

失眠與情緒障礙、注意力下降與身心健康密切相關，堪稱現代人面對的重要健康課題。振興醫院精神醫學部主任毛衛中指出，近年失眠問題逐漸嚴重，與快速的生活節奏、壓力增加及電子產品普及有密切關係，例如藍光與社交媒體干擾生理時鐘，影響入睡品質 。

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有趣的是，一項挪威的回溯研究以「Can’t Sleep」等關鍵字分析搜尋量，結果顯示日本、台灣與瑞典為搜尋率最高的三個國家；日本每十萬人搜尋「無法入睡」約54次（全球平均為3.6次），台灣也高達39次，是全球平均的11倍左右。

毛衛中說，失眠的原因並非單一，其中壓力是最常見的誘發因子，當情緒緊繃或焦慮時，大腦處於警覺狀態，交感神經興奮、難以放鬆，進而影響入睡與整體睡眠品質，部分研究也發現，人際壓力甚至比工作壓力對睡眠影響更為顯著。

生理上，睡眠也受到「生理時鐘」與「睡眠債務」兩大因子的影響，生理時鐘是體內的時間節奏，與光照、作息等密切相關，而睡眠債務則來自長時間清醒所累積的身體需求，若這兩者失衡，便容易出現入睡困難或睡眠中斷等現象。

毛衛中提醒，在治療上，有些人對安眠藥產生依賴，也有人對其效果心生懷疑，事實上，若經醫師診斷為失眠症並建議使用藥物治療，短期服用安眠藥在多數情況下是安全且有效的，關鍵在於與醫師充分溝通，了解服藥目的與使用原則，且當失眠狀況穩定後，醫師也會協助病人逐步減藥，過程需依個人狀況調整，切勿突然停藥或任意加量。