醫界3典範形塑風格　黃瑞仁以「僕人式領導」打造幸福團隊

▲黃瑞仁以「僕人式領導」帶動輔大醫院前行。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者邱俊吉／台北報導

經營一家醫院並不容易，而黃瑞仁醫師根據過往的成功經驗，認為帶好團隊有一大關鍵，就是要對任何挑戰都抱持樂觀心態，「不要只是覺得難，還要告訴自己做得到」，同時和團隊保持良好關係，如此許多問題都可迎刃而解。

談到領導者該有哪些人格特質時，黃瑞仁說，他認為自己有3個優點，首先是「態度正向」，像他從小就不是怕困難的人，經常接下其他人不願意碰的任務，因為一旦完成，帶來的成就感會相當高，也讓他有更勇氣面對下一次考驗，整個團隊的信心也會愈來愈強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，黃瑞仁說，他自認另一大優點是「謙虛」，因為夠謙虛，才能建立穩定的團隊，大家一起走遠，比宣揚個人重要太多；第3個優點是「尊重同仁」，某些主管常用說「no」來提高權威，對此他完全不能接受，而是服膺「僕人式領導」，讓同仁感覺被肯定、受尊重，如此方可有長期且愉快的合作關係。

對於自己的人格養成，黃瑞仁提到，在他的行醫歷程中，有3位前輩是他高度景仰、深刻影響他的典範，其中1位是國內知名內科大老連文彬醫師。他指出，連文彬醫師待人客氣，從沒在公開場合發脾氣，看診又相當仔細，某些技巧至今仍值得所有後進學習，也讓他受益良多。

已逝世的外科權威洪啟仁醫師，則是黃瑞仁心中另一位典範。黃瑞仁指出，在台大醫院時，最佩服洪啟仁醫師開刀的技術和安定感，「無論病人多緊急，洪啟仁醫師好像永遠都不會慌」，記憶中若隔壁台的刀出狀況，洪啟仁醫師幾乎都是面不改色，過去指點一下，問題很快便解決。這種無懼泰山崩於前的穩健，也成為黃瑞仁多年來努力學習的標竿。

▲黃瑞仁分享醫界典範對他的影響，也希望能培育更多後進走正確的路。

此外，近年苦於失智症的台大醫院前院長林芳郁，對黃瑞仁的影響也很大。他表示，林芳郁的領導能讓團隊成員感覺被信賴、有依靠，例如當年他被派赴雲林時，林曾對他說，不論黃太太是否接受這次調動，結果都可以直接說，會全力支持他們的決定，不用擔心。如此體貼與信任，讓黃瑞仁非常感動，也影響他日後的領導風格。

黃瑞仁指出，不論是行醫或管理，他都深刻體認醫療的成功關鍵不在於個人，而是團隊合作，未來將持續推動互相尊重的文化，致力打造更友善的職場，期許所有同仁都能在工作中感受到幸福與成就感，進而提升醫病互信，一起讓台灣醫療更好。