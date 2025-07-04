長照3.0資源升級難解人力荒　失智照護恐成社會危機

▲長照3.0明年即將實施，人力荒是一大挑戰。

圖文／鏡週刊

長照3.0明年即將實施，將更多失能、失智者納入適用對象，但不論是長照2.0或3.0，都有一個共同的問題，就是照顧失智者專業人力不足。學者表示，應發展「多對多」的照顧模式，培養專業人力，讓混合有情緒性問題的中、重度失智者能到日照機構，多人一起活動，避免將照顧責任交給單一家人、或是看護，演變成長照悲歌。

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2017年政府實行長照2.0十年計畫，明年長照3.0即將上路，納入更多被2.0漏接的族群，資源補助上也更升級。但不論是長照2.0或是3.0，都面臨一個共同的問題：就是人力荒。

弘道老人福利基金會副執行長張瑋芩指出，「長照3.0」納入早發性失智患者、年輕中風者、癌末患者等，「但不論是長照2.0或3.0，人力以及照護專業度都是最大挑戰，且住宿式機構失智症專區設立不足，失智照護專業人力也有待加強。」

依據衛福部資料顯示，截至今年4月底止，全國住宿式機構超過1,600家，但僅75家設立失智專區。張瑋芩進一步解釋，失智照顧人力需求高於失能，因為每個失智者出現的反應獨立又特殊，很難有照顧標準作業化流程。

更讓人擔憂的是30年後的台灣。單身、離婚率升高，現在的中壯年未來就是需要被照護的一群，少子化、財源又不足的情況下，他們該怎麼辦？不少民間團體呼籲政府應該要開辦《長照保險法》，盼透過強制性保險，籌措可長可久的財源。

東吳大學社工系教授洪惠芬指出，老化人口增長，照護是未來無可避免的問題，對輕度失智家庭來說，長照2.0能減緩照護壓力，但當輕度患者惡化成中重度時，社會資源能否承接得住？從目前長照3.0的政策公布辦法還無法看出。

洪惠芬強調，中重度失智症患者經常伴隨著情緒性問題，當日照機構無法照護時，最後家屬只能將長輩帶回家，由家人或者聘請外看一對一照護，演變成照護者獨自承擔失智症者情緒的狀況。

她認為，政府應該發展「多對多」照顧模式，由多位專業的照顧員在機構照顧多位失智者，發展多人共同照顧模式，讓家屬能將失智長輩送到日照中心，而非被日照中心退貨後，家屬要自己想辦法處理，最後演變成長照悲歌。https://youtu.be/oqfUipNF6YE



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