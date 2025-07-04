台大醫院新任院長人選確定！將由肺癌權威余忠仁接任

▲臺大醫院新竹生醫分院院長余忠仁，資料照。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內醫院龍頭台大醫院即將在8月迎來新任總院長，《ETtoday新聞雲》掌握消息，已經確認將由現任台大醫院新竹分院院長余忠仁教授接任，現任院長吳明賢則升任台大醫學院院長，人事案預計於8月1日正式生效。

台大醫院今年迎來創院130年，總統賴清德日前出席院慶活動致詞時透露，現任台大醫院院長吳明賢下一個工作已經找好了，將接任台大醫學院院長。

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至於總院院長由誰接任受到關注，根據過去經驗會從副院長、內科部主任和外科部主任等人選中去挑選，而據了解，昨日會議已經確認由胸腔醫學與急重症領域的專家的新竹分院院長余忠仁接任，不過相關人事案還需等台大校務會議提報教育部核定。

余忠仁曾擔任台大醫院新竹生醫園區分院院長、副院長、內科部主任及台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長。台大新竹三家分院於2021年整併為台大新竹分院後就一直由余忠仁領導，以成為國家級醫學與轉譯研究中心，成為醫學與生技人才訓練的重要中心為目標，2024年更從區域醫院升格為醫學中心，成為北區第2家醫學中心，展現其卓越的執行力與整合能力。