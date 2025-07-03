最高可領12萬！住宿式機構補助7/1開放申請　適用條件一次看

▲衛生福利部提供「住宿式服務機構使用者補助方案」，114年度申請從今年7月1日開始。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

為緩解中、重度失能者接受機構式服務之家庭經濟負荷，衛生福利部提供「住宿式服務機構使用者補助方案」，114年度申請從今年7月1日開始，補助額度最高12萬。經評估長照需要等級達4級以上住民，或具身心障礙證明中度以上失能者，入住護理之家、老人福利機構、兒童及少年安置及教養機構等都可提出申請。

衛生福利部自112年起調增「住宿式服務機構使用者補助方案」，補助額度由最高6萬元提高至12萬元，並取消排富規定，而114年度申請從7月1日開始，一直到明年3月1日為止。

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適用機構

一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身心障礙福利機構、榮譽國民之家（自費失能養護床、自費失智養護床）及兒少安置及教養機構、住宿式長照機構。

適用對象

1.中、重度失能者：經評估長照需要等級達4級以上，或具身心障礙證明中度（含）以上者。

2.未經評估或經評估長照需要等級未達4級之既有住民（於111年12月31日前已入住機構）。

補助金額

衛福部表示，符合長照需要等級第4級以上之住民，或具身心障礙證明中度以上，當年度累計住滿180天者，予以年度一次性補助12萬元；如當年度累計未達180天者，就住滿1/2日曆天之月份，每月給予補助總金額1/12（即1萬元）。

另保障既有住民權益，既有住民如於111年12月31日(含)前已入住機構，未經長照需要等級評估或經評估未達長照需要等級第4級以上，且累計住滿180天者，當年度仍予6萬元補助，如當年度累計未達180天者，就住滿1/2日曆天之月份，每月給予補助總金額1/12（即5,000元）。

申請檢附文件

有意申請補助的民眾需提出申請書、身分證、入住機構契約書、繳費收據或證明、存摺影本、身障證明或長照需要等級認定等資料，向當年度最近1次入住機構所在地之直轄市、縣(市)政府提出申請。