「三陰性乳癌」復發率3倍　國衛院、清大開發新藥突破抗藥性

▲國衛院與清華大學聯手開發驅動蛋白KIF2C標靶新藥。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

乳癌是女性常見癌症，尤其對三陰性乳癌患者而言，更是關乎生死的關鍵問題。對此，國家衛生研究院和清華大學合作研究，開發出全球第一個具細胞穿透性的KIF2C小分子抑制劑，可對抗讓癌細胞分裂的KIF2C，這項研究成果於2025年8月發表於發育生物學排名第一的頂尖期刊《Developmental Cell》，代表台灣在抗癌藥物開發領域的重大突破。

三陰性乳癌約占所有乳癌的10至15%，因缺乏賀爾蒙受體與HER2蛋白表現，無法接受現行標靶治療，只能依賴傳統化療藥物如紫杉醇。雖然紫杉醇初期可有效縮小腫瘤，但40%以上患者會復發，且三陰性乳癌復發率為一般乳癌3倍，多集中於診斷後3年內。復發腫瘤常對多種化療藥物產生多重抗藥性，導致患者陷入無藥可醫的困境。

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國家衛生研究院生技與藥物研究所謝興邦所長帶領郭靜娟研究員與林書玉助研究員，與國立清華大學生醫學院王慧菁教授與孫玉珠講座教授團隊共同合作，成功開發出全球第一個具細胞穿透性的KIF2C小分子抑制劑。

王慧菁與孫玉珠透過臨床大數據結合分子技術，成功篩選出對抗三陰性乳癌化療抗藥性的全新治療標靶「驅動蛋白KIF2C」。KIF2C是一種微管解聚蛋白，負責修正染色體連接錯誤的微管，確保染色體正確分離，維持細胞基因體穩定。

王慧菁形容，KIF2C如同細胞分裂的「糾察隊長」，糾正錯誤微管連結，然而當KIF2C在癌細胞中過度表現，會幫助腫瘤細胞抵抗紫杉醇的干擾，導致抗藥性，而KIF2C於癌細胞中異常過度表現，可幫助癌細胞在化療壓力下依然完成細胞分裂，是造成紫杉醇抗藥性的關鍵因子，進一步研究發現，抗藥性腫瘤會改變微管蛋白後轉譯修飾，增強KIF2C活性，因此抑制KIF2C將是突破抗藥性的一條新路。

國衛院生技與藥物研究所長謝興邦、同時也是清華大學化學系合聘教授，指導學生合成超過60種不同KIF2C小分子抑制劑，透過跨機構協作成功開發出全球第一個具細胞穿透性的KIF2C小分子抑制劑，這項研究結果8月將刊登於發育生物學排名第1的期刊《Developmental Cell（發育細胞）》。

目前研究團隊已將KIF2C抑制劑應用從三陰性乳癌拓展至女性三大婦科癌症，卵巢癌、子宮內膜癌與子宮頸癌，並與清華學士後醫學系周宏學主任及林口長庚醫院婦癌科合作，期望提升婦癌病患的治療成效與存活率。