「小暑」常見4大不適症狀　醫推多按3穴位緩解

▲小暑穴位養生。（圖／馬光中醫提供）

記者趙于婷／台北報導

「小暑」是夏季的第5個節氣，意味著天氣開始進入真正的盛夏。中醫師指出，處在高溫潮濕的環境下容易影響人體氣血運行，常見「暑熱傷津、濕困脾胃、心火旺盛、皮膚問題」等4大不適症狀，建議可進行穴道按摩幫助清心火、健脾胃。

陽明馬光中醫診所陳佳伶醫師表示，雖然小暑還不到最熱的時節，但小暑對應人體的「心」與「脾」，因為夏天的陽氣旺盛，心火容易亢盛，再加上濕氣重亦會影響脾胃功能，時常使人出現疲倦、食慾不振、煩躁等問題，因此養生重點在於「清熱解暑、 健脾祛濕、養心安神」。

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在小暑這個節氣，處在高溫潮濕的環境下容易影響人體氣血運行，會有4大常見不適，包括「暑熱傷津」，俗稱的「火氣大」，流汗過多容易導致口乾舌燥、頭暈、疲倦，甚至中暑；「濕困脾胃」是濕氣重影響腸胃道消化功能，容易腹脹、食慾差、大便黏滯。而且氣溫炎熱，時常不小心食用太多生冷食物，讓濕氣跑入脾胃，使症狀更加嚴重。

另外還有「心火旺盛」和「皮膚問題」，夏天對應的臟腑為「心」，易有心煩、失眠、嘴破等症狀，而濕熱環境易引發濕疹、汗疹或皮膚搔癢，這也常是因為濕熱鬱積於肌表而致。

陳佳伶說，小暑的調養應要清熱解暑，健脾祛濕，飲食宜清淡、易消化，避免過食油膩、辛辣及生冷食物，以免加重脾胃負擔，可以多吃綠豆、冬瓜、苦瓜、蓮藕等清熱解暑食物，薏仁、紅豆、山藥等有助健脾祛濕，還有養心安神的百合、蓮子。此外，也可多按3大穴道按摩來調節氣血，幫助清心火、健脾胃。

1. 內關穴

位置：手腕橫紋中點往上三橫指（2寸）的兩筋之間。

功效：此穴安神助眠，可緩解心悸、失眠、暈眩。

2. 足三里穴

位置：膝蓋外側凹陷處（犢鼻穴）往下四橫指，脛骨旁開一橫指處。

功效：此穴健脾祛濕，可促進消化、增強免疫力。

3. 合谷穴

位置：虎口處，第一、二掌骨間凹陷處。

功效：此穴清熱解表，可緩解頭痛、中暑的各種不適。