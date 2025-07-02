喪屍煙彈來自中國　醫：炸掉腦中「煞車」害人暴衝

▲高雄恍惚男開車撞4機車釀2傷，結果警方在車內搜出25顆喪屍煙彈。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者邱俊吉／台北報導

俗稱「喪屍煙彈」的毒品「依托咪酯」（etomidate），其進入台灣時間點不明，但源頭應來自於中國。醫師表示，對岸最早約在2023年中出現相關消息，並以「上頭菸」之名流傳；由於兩岸傳播快速，這股風潮隨即傳來台灣，名稱也從「上頭菸」演變為喪屍煙彈，另有「蛋蛋」等俗名。

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主治醫師陳奇指出，中國政府在2023年底將依托咪酯列入管制，結果在短短3個月內便查獲逾2萬起新增使用個案，顯示其濫用情形非常嚴重，也反映這波趨勢應為迅速擴散的跨境問題。

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針對毒品跨境，陳奇則說，毒品使用有明顯的區域特性，例如依托咪酯，目前主要流行於中國、台灣與香港等東亞地區，在西方國家或東南亞則尚未廣泛出現；此外，例如美國盛行的芬太尼，已造成當地民生、健康重大危害，且台灣與美交流亦密切，但全台卻幾乎沒有案例。這種區域差異可能與供應鏈、文化傳播、使用習慣等都有關係，也代表各地毒品使用的狀況，有相當程度是依循在地的脈絡更迭。

部分民眾不解，依托咪酯屬鎮靜劑，作用是使人放鬆，怎會導致行為暴衝？陳奇比喻，鎮靜劑一般可助人大腦「鬆開油門」，但若異常使用，「會連煞車也放掉」，所以遇到原本不會激動、衝動的情境，用毒後卻突然暴走，這時若有駕車等行為，後果難以想像，故國內務必加強查緝，一般人也要強化認知。

陳奇也提到，目前發現某些使用者會將喪屍煙彈混搭其他非法藥物，企圖取得更特殊的效果，但這類混用行為風險更高，若不同藥物作用機轉互相衝突，恐導致神經系統過度興奮或失衡，加重暴力、幻覺、心血管問題等副作用。

喪屍煙彈造成社會不安，不過醫師在臨床已觀察到一個較為正面的現象。陳奇表示，近來有愈來愈多使用者經歷異常反應後，會主動前往門診諮詢，顯示各界對於喪屍煙彈的風險已有覺察，呼籲醫療、司法體系持續密切合作，並建立早期介入與追蹤機制，更有助於台灣挺過這波嚴峻考驗。