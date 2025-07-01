她喊快撐不下去！　醫揪元凶「整個人重生笑了」

▲醫師說，患者使用陽壓呼吸器，結果令人驚喜，那一夜她居然從頭睡到尾。（示意圖／VCG）



記者陳俊宏／綜合報導

耳鼻喉科醫師蔡明劭分享，一名女性有「睡眠呼吸中止合併失眠」，這類病人最常被誤認為「只是失眠」，其實真正的兇手是整夜反覆的「無聲缺氧」，經使用陽壓呼吸器（CPAP），整個人也重新找回光彩與自信。

「她的黑夜終於有了黎明」，蔡明劭在臉書說，那天進診間的是一位50多歲的女士，穿著講究、妝容精緻，一眼就看得出曾是走在時代前端的時尚女性，但她的眼神藏不住疲憊，她坐下的第一句話是，「蔡醫師，我真的快撐不下去了。」

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蔡明劭表示，患者說已經好幾個月沒睡好了，不是入睡困難，就是半夜醒來後再也合不上眼，一直睜著眼睛等天亮，為了睡著，她一顆一顆加重安眠藥的劑量，但效果越來越差。

蔡明劭指出，患者的精神科醫師覺得不對勁，怎麼用了最好的藥，還是睡不好？細問之下，發現她有嚴重打呼，甚至會「呼吸停住」的情形，於是把她轉診來。

▼陽壓呼吸器。（圖／資料照）



蔡明劭提到，經過完整評估，診斷患者是典型的COMISA（睡眠呼吸中止合併失眠），這類病人最常被誤認為「只是失眠」，其實真正的兇手是整夜反覆的「無聲缺氧」。

蔡明劭說，安排患者當晚試用陽壓呼吸器（CPAP），結果令人驚喜，那一夜她居然從頭睡到尾，連安眠藥都忘了吃，反而得到久違的好眠，「她回診時笑著說，『好久沒這樣睡過覺了，原來不是我不會睡，是我整晚都在醒著』。」

蔡明劭表示，從那天起，患者治療一路順利，安眠藥開始減量，白天精神越來越好，整個人也重新找回光彩與自信。

蔡明劭指出，有時候睡不好不只是心理的問題，還有身體在默默求救，不要忽略打呼，不要小看疲倦，因為那可能不是你累，而是你每晚都在窒息，而真正的睡眠是一場安靜而完整的修復，值得你擁有。