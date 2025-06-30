婦肚子悶痛就醫竟是癌末　醫檢查：下腹充滿腫瘤

▲一名婦從未健檢，腹痛就醫竟確診癌末。示意圖，非新聞當事人。（圖／pixabay）

生活中心／台北報導

「原以為只是腸胃炎，沒想到竟是癌症第四期。」一名50歲女性日前因輕微腹部悶就醫，進一步檢查發現腹部已有大量腫瘤、腹水及胸水，確診為腹內惡性腫瘤末期。

台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌在其臉書分享，日前在社區衛生所看診，一名50歲的女性自訴近期肚子悶悶痛痛，不是劇烈的痛，而是一種說不上來的不舒服，其他沒有伴隨什麼特別不舒服。

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謝文斌表示，病人神色自若，不像有極度疼痛的病症，追問病史之後，平常身體很好沒什麼在看病、也沒有什麼慢性病在追蹤，也沒有健康檢查過。進一步請病人拉起衣服，卻發現從肚臍到下腹部不僅腫大，皮膚也是一片泛紅帶紫的樣貌。

他請病人明天至醫院門診進一步的檢查，起初病人很抗拒跑醫院，覺得應該沒有大問題，幸好經勸說後才答應。

隔天，抽血檢查發現癌症指數破表，超音波看到腹水、胸水都跑出來，下腹部充滿了腫瘤。謝文斌說，病人立即轉到急診，電腦斷層證實了診斷，腹內惡性腫瘤，可能是子宮、卵巢癌、或者腹膜癌，而且已經遠端轉移，就是臨床上所謂的癌症末期。

謝文斌說，他當天看完門診後特地前往急診室關心，她一時說不出話，眼眶泛著淚光，整個人像被時間定格，最終吐出「怎麼會是這樣子？」原本只是想說肚子痛了幾天可能只是腸胃炎，所以來看個腸胃科醫師。結果兩天之後被診斷出腹內惡性腫瘤，還居然是癌症第四期。

謝文斌感嘆：「生命，有時真的很殘酷。」