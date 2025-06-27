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快訊／新冠疫苗不再全民免費！今年秋冬剩10類對象可公費接種

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫苗將不再是全民公費接種！疾病管制署今（27）日宣布，今年秋冬公費新冠疫苗接種對象調整限縮為10類，並於10月1日起兩階段開打，對象包含50歲以上族群、學齡前幼兒、孕婦、醫療防疫人員、高風險對象等適用，也就是說，未來6歲至49歲一般健康民眾將不再有公費新冠疫苗可打。

▲▼疾管署疫情週報，副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

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▲▼疾管署宣布，今年秋冬公費新冠疫苗接種對象調整限縮為10類。（圖／疾管署提供）

▲今年秋冬公費新冠疫苗接種對象調整限縮為10類。（圖／疾管署提供）※點圖放大

疾管署今日召開記者會說明疫苗接種建議調整，副署長羅一鈞說明，因應國際接種建議由「普遍接種策略」轉為「風險族群導向策略」以年長者或有重症高風險因子者為主要接種建議對象，經6月12日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議決議，114年秋冬公費新冠疫苗接種對象不再為「年滿6個月以上所有民眾」，而是調整為以下10類對象：

一、 65歲以上長者。
二、 55至64歲原住民。
三、 安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及其所屬工作人員。
四、 孕婦。
五、 6個月以上高風險對象，包含符合流感疫苗高風險對象條件(高風險慢性病人、BMI≥30者、罕見疾病患者及重大傷病患者)，以及結核病、失能(注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷)、精神疾病(情緒障礙、思覺失調症)、失智症患者。
六、 醫事及衛生防疫相關人員。
七、 幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母)。
八、 6個月內嬰兒之父母。
九、 滿6個月以上至未滿6歲幼兒。
十、 50至64歲無高風險成人。

疾管署說明，今年秋冬公費新冠疫苗已依上述ACIP建議預計採購307萬劑，包括莫德納LP.8.1疫苗約277萬劑和Novavax JN.1疫苗30萬劑，將延續「左流右新」共同接種策略，規劃自今年10月1日起與流感疫苗同步分2階段開打。

其中除50至64歲無高風險成人於第2階段(今年11月1日起)開打，其餘對象皆於第1階段開打，以促進共同接種，提升接種率，有效降低重症及死亡發生風險。至於目前使用的莫德納JN.1疫苗將持續提供滿6個月以上全民接種至9月30日(屆效日)止，請民眾踴躍接種。

▲▼疾管署說明，國內新冠併發重症發生率以「未滿6歲嬰幼兒」和「50歲以上成人」最高。（圖／疾管署提供）

▲國內新冠併發重症發生率以「未滿6歲嬰幼兒」和「50歲以上成人」最高。（圖／疾管署提供）

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關鍵字： 新冠疫苗 公費接種 疾管署 新冠疫情

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