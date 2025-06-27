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醫學生總量擬放寬1300人→1600人　基層醫炸鍋：韓國殷鑒不遠

▲▼ 醫療工作者,醫院,醫師,醫生 。（圖／VCG）

▲基層醫師團體反對放寬醫學生員額。（示意圖／VCG）

記者洪巧藍／台北報導

國內醫學生總量控管，長年來員額以1300名為基準，不過11大基層醫師團體今（27）日發布聲明指出，教育部於今年6月同意清華、中興、中山等三校之學士後醫學系，從公費生改為自費一般生，且招生名額由原23名調增為35名，國防醫學系自總量管制忽略不計，將使醫學生供給逼近1600人，然而南韓醫師罷工的殷鑒不遠，疾呼教育部應儘速邀集衛生福利部與醫界代表共同研商。

北市、新北、台南、桃園市醫師公會、基層醫療協會、診所協會全國聯合會等11大基層醫師團體今日發布聲明，台灣醫學生總量控管長年以1,300名員額為基準，行之有年，係依醫療人力推估與醫學教育資源妥適配置所作規劃。

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聲明指出，教育部未經與各方協商，逕於今年6月同意當初以公費生名額設系之清華、中興、中山等三校之學士後醫學系，從公費生改為自費一般生，且招生名額由原23 名調增為35名，實已逾越原有總量管制原則，另更將國防醫學系自總量管制忽略不計，將使醫學生供給人數逼近1,600人，恐對整體醫療服務體系與醫學教育品質造成重大影響。

聲明強調，醫療人力政策關乎國民健康與醫療品質，不容輕率鬆動。醫師人力當前問題，並非人數不足，而是分布不均所致。唯有穩健規劃、落實總量控管，才能確保醫療資源永續與醫學教育品質不墜。

基層醫團嚴正呼籲教育部應儘速邀集衛生福利部與醫界代表共同研商，確立合理並兼顧醫療服務及醫學教育品質的適當名額規劃，未經共識，不得貿然擴增。應全盤審慎考量，方能守護國民健康、維繫醫療體系與教育品質。韓國殷鑑不遠，台灣不容重蹈覆轍。

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關鍵字： 醫學生員額 基層醫師團體 教育部 醫療人力政策 醫學教育

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