她罹「最惡性乳癌」當晚寫遺書　健保給付免疫治療年省200萬

▲中華民國乳癌病友協會、台灣年輕病友協會、癌症希望基金會舉辦早期三陰性乳癌治療大突破，免疫藥物輔助治療與PARP抑制劑納健保記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年53歲的Amanda在2年前確診早期三陰性乳癌，接獲醫院通知當街大哭，想到自己經歷人工生殖辛苦生下的雙胞胎才5歲，晚上便寫下遺書，還把帳戶密碼留給丈夫。她仍盼能陪孩子長大，毅然自費逾200萬接受免疫藥物輔助治療，迄今預後良好。健保署6月擴大給付免疫療法納早期三陰性乳癌，她感謝這項政策，可給更多人活下來的機會。

台灣乳房醫學會理事長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長陳芳銘表示，台灣逾8成乳癌病友確診時是早期，而在各乳癌亞型中，早期三陰性乳癌的惡性度較高，五年內復發風險逼近3成，尤其是「腫瘤介於1-2公分且合併淋巴轉移」或「腫瘤大於2公分」的高風險早期三陰性乳癌族群，更容易復發，存活率偏低。

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陳芳銘指出，高風險性早期三陰性乳癌，傳統給付以化療為主，健保此次新增的PARP抑制劑與免疫藥物輔助治療，是早期三陰性乳癌近20年來的第一次，堪稱重大里程碑，讓早期三陰性乳癌有機會在手術前就獲得免疫藥物的輔助治療，而越早使用免疫藥物輔助療法，預後效果越明顯。

研究顯示具BRCA1/2基因變異合併高復發風險之早期三陰性乳癌病友，術後接受PARP抑制劑治療，可降低約4成侵襲性疾病及遠端疾病的發生風險。至於其他高風險早期三陰性乳癌病友，接受完整術前術後免疫藥物輔助治療，5年疾病惡化與腫瘤復發風險降低近4成、整體死亡率下降約3成5，且亞洲族群的效果更顯著。

特別的是，這次給付讓早期三陰性乳癌有機會在「手術前」就獲得免疫藥物的輔助治療。陳芳銘表示，越早使用免疫藥物輔助療法，預後效果越明顯。中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳強調，這對年輕的三陰性乳癌病友意義重大，有助早期控制病況，回歸職場與家庭，避免病魔拖垮人生。

賴清德總統上任後喊出「健康台灣」願景，目標要在2030年降低台灣癌症死亡率三分之一，乳癌就是關鍵癌別之一。

高雄市乳癌防治衛教學會理事長侯明鋒強調，近年台灣乳癌死亡率趨勢持平不降，反觀美國乳癌死亡率卻在1975至2019年間大幅下降58％，分析原因，47％來自早期治療的進步，另有25％來自篩檢、29％來自第四期藥物進展，由此可見，要真正降低乳癌死亡率，除了推廣早期篩檢診斷，關鍵更在於讓病人從一開始就接受到完整的治療。