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失智症有望早期篩檢　醫揭「Tau蛋白」2特性成關鍵生物標記

▲▼高雄長庚醫院神經內科部副主任張瓊之與新旭生醫創辦人張明奎說明失智篩檢技術。（圖／記者洪巧藍攝）

▲高雄長庚醫院神經內科部副主任張瓊之（左）與新旭生醫創辦人張明奎（右）說明失智篩檢技術。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

心臟外科名醫林芳郁罹患失智症震驚各界，國內近期引進失智症新藥幫助延緩惡化，如何早期篩檢相當重要。醫師指出，研究已證實腦中「Tau蛋白」沉積不但與疾病嚴重度相關，且距離出現症狀時間相對接近，可作為早期診斷關鍵生物標記，國內生醫業者研發相關顯影劑技術，目前在臨床試驗階段，有望讓早篩早治成真。

根據衛福部2024年統計，台灣65歲以上長者中，失智症盛行率高達7.99%，相當於每100人就有近8人罹病。預估2031年失智人口將突破47萬人，2061年恐達88萬，對家庭照護、健保財政與整體社會將造成沉重負擔。

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台灣臨床失智症學會徐榮隆理事長說明，失智症以阿茲海默症為大宗，現行診斷阿茲海默症時，醫療系統的痛點是只能使用量表和規範來判斷病人「很有可能」是阿茲海默症患者，得有生物標記物精確診斷，才能幫助判斷病患是否適合使用能延緩疾病進展的新治療藥物。

高雄長庚醫院神經內科部副主任張瓊之指出，科學研究已證實，阿茲海默症與大腦類澱粉蛋白、Tau蛋白沉積相關，是涉及雙蛋白的疾病。其中類澱粉沉積現象會在出現健忘等症狀的20年前發生，若是60歲生病，40歲左右就可能出現相關沉積，且可能不足以構成阿茲海默症的判斷；至於Tau蛋白沉積則可能提前於症狀出現前10年發生，相對有機會成為早期篩檢標的。

張瓊之指出，臨床上Tau蛋白表現也是判斷「疾病嚴重度」的關鍵，且失智症新藥「欣智樂」的三期臨床試驗也發現，Tau蛋白越少，治療效果越好，顯示早期篩檢診斷的重要性。

新旭生醫創辦人張明奎表示，目前已研發相關顯影劑，將腦中Tau蛋白沉積狀況視覺化，協助醫師準確判斷病程與治療時機，在早期發現失智症與處方決策中扮演重要角色，目前在中國進行第三期臨床試驗，美國也有第二、三期臨床試驗進行中，且台灣參與其中，現在已向台灣食藥署接洽申請藥證等相關事宜。

張明奎亦指出，目前全台正子攝影數量有限，且大多用於癌症患者，未來也可搭配引進日本開發的輕量型腦部專用PET儀器，搭載行動巴士巡迴檢查，讓國人接受阿茲海默症篩檢，並可結合人工智慧（AI）影像診斷判讀與雲端數據中心，實現早篩早治療的願景。

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關鍵字： 失智症 生物標記 早期診斷 阿茲海默症 藥物治療

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