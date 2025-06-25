失智症有望早期篩檢　醫揭「Tau蛋白」2特性成關鍵生物標記

▲高雄長庚醫院神經內科部副主任張瓊之（左）與新旭生醫創辦人張明奎（右）說明失智篩檢技術。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

心臟外科名醫林芳郁罹患失智症震驚各界，國內近期引進失智症新藥幫助延緩惡化，如何早期篩檢相當重要。醫師指出，研究已證實腦中「Tau蛋白」沉積不但與疾病嚴重度相關，且距離出現症狀時間相對接近，可作為早期診斷關鍵生物標記，國內生醫業者研發相關顯影劑技術，目前在臨床試驗階段，有望讓早篩早治成真。

根據衛福部2024年統計，台灣65歲以上長者中，失智症盛行率高達7.99%，相當於每100人就有近8人罹病。預估2031年失智人口將突破47萬人，2061年恐達88萬，對家庭照護、健保財政與整體社會將造成沉重負擔。

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台灣臨床失智症學會徐榮隆理事長說明，失智症以阿茲海默症為大宗，現行診斷阿茲海默症時，醫療系統的痛點是只能使用量表和規範來判斷病人「很有可能」是阿茲海默症患者，得有生物標記物精確診斷，才能幫助判斷病患是否適合使用能延緩疾病進展的新治療藥物。

高雄長庚醫院神經內科部副主任張瓊之指出，科學研究已證實，阿茲海默症與大腦類澱粉蛋白、Tau蛋白沉積相關，是涉及雙蛋白的疾病。其中類澱粉沉積現象會在出現健忘等症狀的20年前發生，若是60歲生病，40歲左右就可能出現相關沉積，且可能不足以構成阿茲海默症的判斷；至於Tau蛋白沉積則可能提前於症狀出現前10年發生，相對有機會成為早期篩檢標的。

張瓊之指出，臨床上Tau蛋白表現也是判斷「疾病嚴重度」的關鍵，且失智症新藥「欣智樂」的三期臨床試驗也發現，Tau蛋白越少，治療效果越好，顯示早期篩檢診斷的重要性。

新旭生醫創辦人張明奎表示，目前已研發相關顯影劑，將腦中Tau蛋白沉積狀況視覺化，協助醫師準確判斷病程與治療時機，在早期發現失智症與處方決策中扮演重要角色，目前在中國進行第三期臨床試驗，美國也有第二、三期臨床試驗進行中，且台灣參與其中，現在已向台灣食藥署接洽申請藥證等相關事宜。

張明奎亦指出，目前全台正子攝影數量有限，且大多用於癌症患者，未來也可搭配引進日本開發的輕量型腦部專用PET儀器，搭載行動巴士巡迴檢查，讓國人接受阿茲海默症篩檢，並可結合人工智慧（AI）影像診斷判讀與雲端數據中心，實現早篩早治療的願景。