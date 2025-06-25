大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

▲醫師說，一般情況下，大多數人每天排便1到2次。（示意圖／記者林緯平攝）



記者陳俊宏／綜合報導

大腸直腸外科醫師陳威佑分享，如果有「排便習慣突然改變」、「便秘伴隨腹脹、血便、體重下降」、「長期腹瀉，甚至解不乾淨」3種排便異常狀況，可能是腸躁症、大腸息肉，甚至大腸癌的警訊。他提醒，許多患者在早期幾乎沒有症狀，但隨著腫瘤增長，會影響腸道功能，導致排便習慣改變。

陳威佑24日在臉書說，談到排便頻率，許多人都充滿疑問，對自己的「便便時間」感到困擾，有些人一天排便1到3次，而有些人則是2、3天才排便一次，這些狀況到底正不正常呢？

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陳威佑表示，許多人認為「每天排便=健康」，但這並不是唯一標準，正常的排便頻率因人而異，重點是規律性與順暢度：

正常範圍：一天3次-一周3次，只要規律就不必擔心！

關鍵不是次數，而是是否排便順暢，沒有腹痛、不過度用力才是健康的指標。

陳威佑提到，一般情況下，大多數人每天排便1到2次，但有些人因體質關係固定每天3次，這也是正常的；同樣的，如果2到3天才排便一次，只要規律且順暢，也不代表異常或便秘。

陳威佑指出，除了排便頻率，糞便的形狀與顏色也是腸道健康的重要指標！健康的糞便通常呈現香蕉狀，質地適中，顏色為黃褐色或深棕色。

▼醫師表示，當腸道出現病變時，可能影響蠕動功能，導致便秘、腹瀉或排便困難。（示意圖／記者黃克翔攝）



陳威佑提醒，如果長期排便規律，但突然次數明顯增多或減少，就需要特別注意，這可能是腸道異常的徵兆，短期變化（如壓力、飲食影響）通常無需擔心；但如果有以下3種排便異常狀況，持續3周以上，特別是伴隨體重下降、腹脹、血便、腹痛，可能是腸躁症、大腸息肉，甚至大腸癌的警訊，千萬別忽視：

1、排便習慣突然改變

如果你的排便一直規律，但突然從每天一次變成3天一次，或是從3天一次變成每天多次腹瀉，這可能與腸道蠕動異常或腸道阻塞有關。特別是當腸道內有腫瘤或息肉時，會影響蠕動，導致排便頻率變異。

2、便秘伴隨腹脹、血便、體重下降

長期便秘可能與飲食纖維不足、腸道蠕動變慢有關，但如果便秘同時伴隨腹脹、糞便帶血、體重莫名減輕，就要小心，這可能代表腸道有病變（如腫瘤壓迫腸道）。例如大腸癌患者的腸道就可能會因腫瘤阻塞，導致糞便無法順利排出，反而出現腹瀉的症狀。

3、長期腹瀉，甚至解不乾淨

長期腹瀉且排便後仍感覺解不乾淨，若持續數周甚至更長時間，可能與腸道感染、腸躁症、發炎性腸道疾病（如克隆氏症、潰瘍性大腸炎）或寄生蟲感染有關。當腸道長時間受到刺激，腸黏膜容易受損，會導致慢性發炎，進而影響腸道正常功能。

陳威佑說，要特別關注是否有以上3項排便異常，是因為腸道健康與排便習慣密切相關，當腸道出現病變時，可能影響蠕動功能，導致便秘、腹瀉或排便困難，而這些變化往往不只是單純的腸胃不適，還可能是更嚴重疾病的早期警訊。

陳威佑表示，其中大腸癌是最需要警惕的疾病之一，許多患者在早期幾乎沒有症狀，但隨著腫瘤增長，會影響腸道功能，導致排便習慣改變。

陳威佑提到，大腸癌多發生於50歲以上，最可靠的預防方式就是定期篩檢，而糞便潛血檢查是目前最安全且方便的檢測工具，如篩檢結果異常（陽性），則需要進一步接受大腸鏡檢查。