9旬夫妻每周行房　靠「血小板裂解液+震波治療」升級變2次

▲醫師發現疫情後陽痿病例增加，但也有超高齡夫妻每周行房2次羨煞人。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者邱俊吉／台北報導

伴侶之間多久該行房沒有定論，但雙方若都有需求，卻出現障礙，不論年齡高低，仍可嘗試治療。醫師說，一對90多歲與80多歲的高齡夫妻，多年來維持每周1次性行為，為求延續「好習慣」，先生積極接受血小板裂解液（PL）及震波治療，療程後還「升級」到每周行房2次， 是再生醫療改善銀髮愛侶性生活的典範。

台大醫院泌尿部主治醫師姜宜妮表示，這對伴侶的男方每隔幾個月便會回診，每次來都穿著運動服、運動鞋，氣色與行動力都遠低於實際年齡，看來彷彿只有70歲出頭，而且他相當注重性功能的保養，自陳每周至少行房1次的頻率已維持好幾年，固定回診就是希望延續好習慣。

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此外，姜宜妮說，該男的太太曾一起前來診間，看來也是保養得宜，不只身形輕盈，而且精神飽滿，整體外貌感覺才60多歲，全無老化頹態。

姜宜妮指出，這名9旬男士在接受PL與震波治療後，效果相當顯著，行房頻率一度提升到每周2次；她也說，這對伴侶並非富豪，卻願意每年花數萬元在維持、提升性生活上，也反映出現代熟齡族群對親密關係的重視。

除見證銀髮族追求高品質性生活，姜宜妮也發現疫情後新增不少勃起功能障礙患者，估計較疫情前增加約3成，特別的是年輕個案變多，過往50歲以上為主，近年則見到不少2、30歲個案，推測與染疫有關。

姜宜妮解釋，多項研究發現染疫可能改變性功能，出現勃起困難、硬度減弱等症狀，甚至性器官感覺鈍化，推測是COVID-19對感染者的血管內皮細胞造成傷害，進而影響陰莖海綿體的血流及神經反應。

對於勃起障礙，姜宜妮強調，就算沒有性生活，民眾也不能忽略陽痿潛藏的風險，即使歲月增長，也不必輕易放棄性行為，若有類似問題，都可積極面對，主動追求健康體態與親密關係，高齡生活依舊能快樂、圓滿。