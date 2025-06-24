新冠增39死創新高「疫情仍處高原期」　1歲女童重症哮吼住加護

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情過高峰仍持續流行！疾病管制署今（24）日公布上周國內確認新冠併發重症117例、死亡39例，死亡創今年單周新高。重症個案方面，有一起北部1歲女童出現發燒、呼吸急促，急診就醫診斷哮吼且新冠確診，重症一度住進加護病房。疾管署副署長羅一鈞表示，目前疫情緩降但仍在高原期，預期8月初才會脫離流行。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，統計國內新冠肺炎疫情持續緩降，上周新冠門急診就診計64,176人次，較前一周下降5.5%，惟重症及死亡病例數仍多，處相對高點；另上周新增117例新冠併發重症本土病例及39例本土死亡病例。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，重症個案中最年輕是北部一歲女童，沒有先天疾病病史，沒有接種過新冠疫苗，六月下旬症狀咳嗽，隔天發燒呼吸急促，急診就醫診斷有哮吼，新冠檢驗陽性，確認是新冠感染併發肺炎，收住加護病房，治療後症狀緩解，已經轉入一般病房。

羅一鈞指出，國內新冠疫情延續，雖然連續兩周緩降趨勢，但是單周就診仍有6萬多人次，預期高原期會持續一段時間，且重症及死亡病例數仍多，目前疫情走勢與預估相同不變，流行期預估至7月27日至8月2日該周，之後脫離流行期。





▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明新冠肺炎疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署呼籲請民眾出入醫療照護機構、搭乘大眾運輸、至人潮擁擠室內場所時自主佩戴口罩，符合疫苗接種資格民眾踴躍接種；出現發燒或呼吸道症狀者建議儘量在家休息，避免不必要外出，外出時記得佩戴口罩，另具重症風險因子的民眾如出現疑似症狀應儘速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡之風險。

疾管署統計，國內新冠JN.1疫苗已累計接種239.7萬人次，目前全國JN.1疫苗接種率9.59%，65歲以上接種率分別為第一劑19.79%、第二劑2.31%，國內疫情仍處相對高點，本土確定及死亡個案均有8成以上未接種JN.1疫苗，呼籲65歲以上長者等3類高風險對象不可輕忽疫情威脅，已接種1劑JN.1疫苗且間隔達2個月（60天）者，應儘速接種第2劑，降低重症或死亡發生風險。