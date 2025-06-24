「吃水果、喝果汁」差很多　醫揭可怕真相：發生大問題

▲夏天到了，許多人喜歡喝冰冰涼涼的果汁。（示意圖／VCG）



記者陳俊宏／綜合報導

基因醫師張家銘提醒，同一顆水果，切片吃比打果汁喝更健康，孩子大腦發育不能承擔的甜蜜負擔，「吃水果≠喝果汁，這之間的差別比您想像的還大」；更可怕的是，如果這些果糖是從媽媽那裡來的（懷孕或哺乳期），一樣會影響小孩；此外，打成果汁一個大問題發生了，小膠質細胞這群負責清掃孩子大腦的清潔工，會被果糖「催眠」。

張家銘在臉書說，我們總認為果汁是天然的、是健康的，是替孩子補充營養的好選擇，「但如果您知道，同一顆水果吃進去跟榨成果汁喝進去，對孩子大腦的影響可能天差地遠。」

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張家銘表示，2025年發表在《Nature》期刊的一篇研究，揭開我們從沒想過的真相，喝果汁長大的孩子，大腦可能在關鍵發育期遭遇沉默的破壞，這不只是一場關於糖分的誤會，而是一場關於大腦清潔機制的失衡。

張家銘指出，咀嚼的水果讓孩子大腦有時間準備，一顆蘋果如果直接吃下去，裡頭的果糖會慢慢釋放，纖維會讓腸胃吸收變慢，肝臟有時間處理，血糖不會一下衝太高，大腦也比較穩定。

▼醫師說，吃水果很好，有天然纖維、抗氧化成分、多酚、維生素。（示意圖／VCG）

張家銘提到，但如果把同一顆蘋果打成果汁，甚至用慢磨榨汁機「幫忙分解」，結果是果糖大量、快速地湧進血液，再進入大腦，沒有剎車；這時一個大問題發生了，小膠質細胞（microglia）這群負責清掃孩子大腦的清潔工，會被果糖「催眠」。

張家銘寫道，小膠質細胞為什麼不能累？因為孩子的腦還沒長好，在孩子出生到青春期這段時間，大腦其實一直都還在「施工」，太多神經連線、太多突觸，要透過小膠質細胞的吞噬作用來整理、修剪，才能建立穩定的情緒系統與學習迴路。

張家銘提到，但研究發現，果糖會透過大腦中特有的果糖轉運蛋白GLUT5（SLC2A5），進入小膠質細胞，並被轉化為果糖-6-磷酸（fructose-6-phosphate），進一步改變細胞能量代謝，讓清潔工「當機」，無法清掃；這個改變不是一時的，而是會造成孩子未來更容易焦慮，學習力下降，對環境適應變慢的根源。

張家銘說，吃一顆柳丁OK，但喝一杯柳丁汁，對腦影響完全不同，這篇研究用動物實驗清楚證明，新生小鼠只要在出生後的幾天內暴露在高果糖環境中，就會出現大腦內小膠質細胞數量下降、功能減弱的現象，這些小鼠長大後出現焦慮樣行為、認知能力下降。

張家銘表示，更可怕的是，如果這些果糖是從媽媽那裡來的（懷孕或哺乳期），一樣會影響小孩，也就是說，媽媽喝果汁，寶寶可能就被果糖「洗腦」了。

張家銘指出，那麼怎麼吃才安全？重點不是甜，而是形式，我們不是在談「不能吃甜」，而是「怎麼吃甜」，吃水果很好，因為：

1、有天然纖維，減慢吸收速度。



2、有抗氧化成分、多酚、維生素。



3、需要咀嚼，讓唾液、腸胃逐步消化。



4、不會一次吃太多。

張家銘提到，但喝果汁呢？

1、纖維被打碎，吸收速度快。



2、腦部沒有準備時間。



3、孩子更容易血糖波動、能量不穩。

張家銘寫道，每一口咬下去的水果，是送給大腦最好的整理時間；很多爸媽會說，「我只是想讓孩子多吃點水果啊」，這個出發點完全正確，但要提醒的是「吃水果≠喝果汁」，這之間的差別比您想像的還大。

張家銘提醒，孩子的大腦正在一點一滴成形，每個細胞都需要適當環境，而果糖，尤其是液態、快速吸收的果糖，會破壞這個環境，我們可以開始這樣做：

1、早餐給孩子吃切好的水果，而不是一杯果汁。



2、孩子渴了，給白開水，而不是含糖飲料。



3、媽媽懷孕與哺乳期，選擇真正的水果，不喝現打果汁。

張家銘說，「不是水果不好，是我們太習慣把水果『喝掉』了」，讓孩子咬一口水果，不只是補充營養，更是給他的大腦一次整理與成長的機會。