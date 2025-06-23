王令麟70歲「活龍養生訣」大公開　每天走3K＋定期健檢是關鍵

記者邱俊吉／台北報導

台灣邁向超高齡社會，民眾不只要活得久還想活得好，東森集團總裁王令麟正是活久又活好的「模範生」。今年已70歲的他，體力、活力仍不遜年輕時，每天仍工作12至18小時，而為分享健康理念，他結合多年陪伴母親的體驗，創立東森栢馥健康服務會館，希望能和更多人一同締造富足的熟齡人生。

▲王令麟總裁至今仍每天工作12至18小時，並為分享健康理念而創立東森栢馥健康服務會館 。（圖／記者徐文彬攝，下同）

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置身東森栢馥健康服務會館灑滿自然光的氛圍，王令麟總裁看來不僅腰桿挺直、行動俐落，而且思路清晰，在導覽媒體的過程中，除仔細說明會館的成立緣起、長遠目標、服務特色等細節，並談到他的養生秘訣。他笑說，養生要從自己做起，嚴格的自律是成功養生的重要關鍵，例如他個人，維持健康習慣已超過40年，每天例行功課則是人人都能做到的「走路」。

王令麟總裁表示，他現在規定自己天天都要在跑步機上走路3公里，其中一半的時間還刻意設定為爬坡模式，希望能持續強化心、肺功能；此外，他每週固定曬太陽，補充維他命D，並遵照醫囑服用保健食品，確保營養攝取全面均衡。

▲王令麟總裁暢談養生訣竅，強調持之以恆的重要性。

除了日常的保健習慣，王令麟總裁亦高度注重健康檢查，「每2個月我就會抽血1次，密切追蹤身體數據」，再根據檢查的結果，即時調整飲食與營養補充。

王令麟總裁也說，他從40歲開始，每年固定進行高端健檢，因為他相信保養、健檢必須雙管齊下，不能等到健康有狀況才採取行動；他並提到，近7年來固定每2週接受1次功能醫學營養注射，不僅有效改善睡眠品質、提升精神和體力，同時也解決困擾多年的腸胃問題。

提到創立東森栢馥健康服務會館的初心，王令麟總裁說，源自他長年照顧母親的體驗，過程中他發現母親和許多長者對醫療環境較為恐懼且抗拒，因此目標打造無壓力的友善空間，使健檢不再有焦慮，且為維持高品質，每日僅規劃30人檢查，並設置有如飯店般溫馨、私密的環境，讓受檢者像回家一樣自在。

▲東森栢馥健康服務會館打造無壓力的友善空間，並提供全面、全程、全心的陪伴，使健檢不再有焦慮。

東森栢馥健康服務會館的經營核心為功能醫學，對此，王令麟總裁說明，其概念以「預防」為核心，並採取整合性照護，透過全面的血液、身體機能檢測，再根據個人化需求量身訂製營養與荷爾蒙補充療程，如此便可在症狀發生前即時介入，有效避免許多年齡增長帶來的慢性病，也希望他的經驗能分享給更多人，特別是東森購物會員，期許可一起享有健康且充滿活力的熟齡生活。

對於東森栢馥健康服務會館的經營特色，王令麟總裁指出，將涵蓋身體檢查、日常保養到心理關懷，提供全面、全程、全心的陪伴，除安排專人帶著會員完成所有檢查，並設置24小時健康諮詢專線，確保會員隨時可獲專業協助；此外，東森已與輔大、振興、台安等多家醫院合作，若健檢發現需要醫療介入的問題，將立即轉介處理，展現東森重視會員健康的誠意與負責態度。

王令麟總裁並透露企業發展方向，他說，東森林口總部未來將成為結合健康、娛樂、美容、親子活動的一日生活園區，透過安排適合全年齡的多元服務，包含戲劇表演、兒童遊樂、美容SPA、AI復健中心等，滿足一家老小的各種需求。

王令麟總裁強調，身體健康是個人的責任，也是對家人和社會的承諾，「有健康才有尊嚴，東森希望透過貼心的服務，回饋每一位支持我們的會員」，力求能攜手架構以健康為骨幹、以世代同堂為願景的樂園。