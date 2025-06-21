健保費缺口可填補！邱泰源暗示明年總額方向　有望連3年採高推估

▲衛福部長邱泰源受訪談健保總額。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

根據最新2026年健保總額成長範圍草案，若採取高推估5.5%方案，安全準備金將不足一個月的法定要求，勢必會面臨保費調漲壓力。衛福部長邱泰源日前才喊出「基本上不會到需要調高保費」，今（21）日受訪更進一步表示，一定會努力讓成長率高，如果保持今年一樣的成長率，安全準備金稍微有點不足，但這個很容易可以填補過來。言下之意，明年總額很可能再採高推估方案，有望連續3年健保成長達最高上限。

健保會每年會針對明年健保總額進行協商，根據衛福部的最新試算，2026年健保總額範圍草案，低推估為2.942％，高推估則與去年相同為5.5％。

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若採低推估，明年健保總額將增加276億，達到9644.1億，安全準備金為1.31個月；若採高推估，總額將增加515億，達到9883.1億，但安全準備金只剩下0.96個月，不足法定1個月水位，恐怕得調漲健保費。

台灣醫院協會理事長李飛鵬上午出席醫務管理學會會員大會時表示，健保應該要建立總額不足時的調整機制，就像汽油價格浮動般，改變過去健保費調漲就有部長下台的政治禁忌。

邱泰源今日受訪表示，健保未來面臨高齡化的社會、醫療費用暴漲等問題，如何給予更好的醫療工作環境也讓醫療院所順利經營，會在這樣的目標下來維護、調整各種財務問題。

邱泰源強調，明年度健保總額可能會跟今年一樣，往高成長率方向執行，雖在安全準備金可能略有不足，「但是這個很容易可以填補過來，沒有問題，會朝這樣的目標去努力。」

邱泰源提到，像是政府今年挹注健保預算700億元，罕病也有另外規畫20億元，讓健保更加寬裕，也因此可以推行全國個別醫院總額新制，提出創新的方式來貼近民眾需求。在健保點值部分，今年第一季健保總額已達到0.946元，第二季有信心突破0.95元，達到立法院主決議目標。

而健保去年和今年的總額成長率都是採取最高推估，達到國發會核定的上限，若明年也採取高推估的5.5%，就是連續三年採最高上限。

邱泰源指出，全民健保已經三十年，本來就有漲價的公式，而過去健保貢獻非常多，讓台灣人民不會因病而貧，因貧而無法看病，也讓台灣在醫療平權方面成為世界上的典範，一定要保護健保。他強調，健保絕對不要成為政治議題，只要是人民需要的，政府都會願意做健康投資來照顧人民。