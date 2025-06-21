夏至熱炸飆36度高溫！本月熱傷害就醫逼近400人　預防3重點一次看

▲在氣溫與濕度持續攀升的環境下，熱傷害風險也隨之上升，示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

今天是「夏至」，根據氣象署的預估，部分地區高溫上看36度。衛福部國民健康署提醒，幼兒、長者、戶外工作者及慢性病患者皆屬高風險族群，提醒民眾掌握「涼、補、心」三字訣：保持涼爽、適時補水、提高警覺，才能平安度夏，遠離熱傷害。

台灣氣候高溫又潮濕，在氣溫與濕度持續攀升的環境下，熱傷害風險也隨之上升，根據衛福部最新統計，6月至19日為止有379人次因為熱傷害就醫。近日還傳出一名青年僅在自家騎樓長時間停留，因環境悶熱、通風不良，突然昏倒送醫，出現體溫飆升、全身乾燥無汗的症狀，經診斷為熱中暑。

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國健署提醒，長時間處於高溫、高濕或不通風的環境，即使未直接曝曬，也容易導致體溫無法有效散熱，進而引發熱傷害。若未及時處理，嚴重時會導致器官衰竭甚至死亡，而且死亡率超過30%。為預防熱傷害，牢記「涼、補、心」三字訣：

一、保持「涼」爽：

穿著寬鬆、涼爽的淺色衣服，在室內適時開啟電扇及窗戶達到空氣流通，開啟冷氣時，建議溫度設定在26-28度，另外，外出時佩戴遮陽帽、陽傘及涼感巾等物品，並且可以選擇到遮蔭廣場、公園樹下、圖書館等場所，避暑降溫。

二、「補」充水分：

別等到口渴才喝水，那時身體已經處於缺水狀態。日常生活中若出現尿量減少、尿液顏色變深、口乾舌燥、疲倦等情形，都是身體提醒補水的訊號。建議依個人的活動量、身體狀況與天氣變化，適時主動補充水分，且避免攝取含糖或酒精飲料，讓飲水成為日常好習慣！

三、提高警覺「心」：

隨時留意中央氣象署發布的高溫警訊，避免在上午10點至下午2點的炎熱時段外出；若需外出應選擇陰涼處並攜帶水壺、防曬等設備。此外，當周遭的家人、朋友或是路人出現熱傷害徵兆，像是過度流汗、體溫上升、頭暈、噁心等症狀時，請主動上前關心並協助移動到陰涼處降低體溫、協助對方飲用加少許鹽的冷開水或含電解質的運動飲料；若體溫持續上升、呼吸困難或意識持續不清時，請立即就醫或協助撥打119，轉送至醫院，以確保安全。