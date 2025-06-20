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快訊／失智症新藥「欣智樂」抵台　亞東醫院6/23開打全國首針

記者洪巧藍／台北報導

國內心臟外科權威林芳郁罹患失智症，失智症新藥再度引發各界關注。亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興稍早證實，新藥預計今日會抵台，亞東6月23日下周一將率先完成早期阿茲海默症新藥「欣智樂」施打，標誌台灣失智治療邁入新里程。

打針。（圖／達志／示意圖）

▲國內核准2款失智症新藥針劑。（圖／達志／示意圖）

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台灣約有35萬名失智症患者，其中阿茲海默症占6到7成，約有20萬人，衛福部日前核准美國與日本合作開發的「樂意保（LEQEMBI）」以及美國禮來藥廠研發的「欣智樂（KISUNLA）」兩款針劑，針對早期阿茲海默症的新藥，可以清除腦中致病的類澱粉蛋白，幫助延緩病程。

而亞東醫院原訂在6月18日搶得頭香，要施打國內第一針失智症新藥針劑，但在前一天緊急表示「因藥廠班機運送排程問題，導致藥品尚未抵達，記者會先行取消」。

▲▼亞東醫院失智症中心主任甄瑞興。（圖／記者洪巧藍攝）

▲亞東醫院失智症中心主任甄瑞興。（圖／記者洪巧藍攝）

亞東醫院今日稍早表示，新藥預計今日會抵台，亞東6月23日下周一將率先完成早期阿茲海默症新藥「欣智樂」施打，首例為83歲女性患者。該藥與「樂意保」同為20年來首見針對病因研發的創新療法，標誌台灣失智治療邁入新里程。

針對該針劑的作用，甄瑞興表示，該款新藥僅限用於因「類澱粉蛋白」所致的輕度認知障礙（MCI）和初期阿茲海默症，「腦中類澱粉蛋白沉積」影像的診斷證據，才符合使用條件，針對病程進入中度以上、血管型、路易氏體型等其他類型失智症，無法使用。

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關鍵字： 失智症 欣智樂 甄瑞興

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