林芳郁罹失智　吳明賢感佩老長官給任務：要把健檢做得像迪士尼

▲心臟外科名醫林芳郁。（圖／翻攝自台大醫院官網）

記者洪巧藍／台北報導

國內心臟外科權威林芳郁罹患失智症，台大醫院院長吳明賢今（18）日在個人臉書發文感念，直言他是一位「前無古人、後無來者」的領導者，曾擔任台大醫院、台北榮總與亞東醫院三大醫學中心的院長，也歷任改制前的衛生署署長，在任內均有建樹及建立風範，無論格局、胸襟和見識均卓越，是不折不扣的有器識的醫界領導，所以能勝任這些重要職位。

林芳郁歷任衛生署長及台大醫院、台北榮總和亞東醫院等三大醫學中心院長，5年前突然生病，妻子、整形外科名醫林靜芸今（18）日在臉書證實先生罹患失智症，將透過新書《謝謝你留下來陪我》分享照顧者真實經驗，同時也要替先生完成願望，宣布捐款在台大外科成立林芳郁教授基金會，協助外科醫師的養成教育以及進修。

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「在歷任台大醫院院長中，林芳郁是一個不同凡響的存在。」吳明賢發文回想，林芳郁是台大第一代的「留沙幫」，別人留學歐美，他攜家帶眷到沙烏地阿拉伯從事醫療服務及外交，充分顯示年輕的他有面對不確定性挑戰的智慧及選擇離開舒適圈成長的勇氣。在圓滿達成任務回國後，到法國精進心臟外科手術，是開啟瓣膜整形術及心律不整手術的先驅，也是繼洪啟仁、朱樹勳教授後，台大心臟外科的中流砥柱。

▲新冠肺炎疫情期間，擔任亞東醫院院長的林芳郁以身作則帶頭接受AZ疫苗接種，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

吳明賢指出，除了專業上的創新，林芳郁在行政管理上初試啼聲擔任急診部主任，就引進緊急救護技術員（EMT）制度，訓練一批具有到院前救護知識和技術的人員，從死神手中挽救無數生命，是能夠深思熟慮、果斷決策又能眼光放遠的傑出領導管理者。

擔任台大副院長期間，林芳郁展現強烈「當責」精神。吳明賢分享，其一是在必要時對最高當局直言不諱，其二則是受派赴雲林分院支援院務，協助總院李源德院長兼任職務時人手不足的困境，展現盡心盡力、分憂解勞的精神。

在林芳郁升任台大院長後，請當時剛升等教授的吳明賢擔任健康管理中心主任，吳明賢受寵若驚回答全力以赴，並問他有什麼期待？林芳郁幽默回應「有沒有辦法讓健檢的顧客像去迪士尼樂園遊玩的人，一去再去？」

言下之意，林芳郁希望他提高健檢的回客率及做好顧客關係管理，提升黏著度及忠誠度。吳明賢感佩道，林芳郁是一位能想出新的發展方向，讓下面的人做，為組織創造價值，不僅給事做，同時也給責任的好長官。

吳明賢也提到，林芳郁與夫人林靜芸醫師感情深厚，是眾人稱羨的醫界神仙眷侶，新書不僅記錄林芳郁為台灣醫療奉獻的一生，也收錄林靜芸照顧罹患失智症配偶的心路歷程，不僅能與兩位醫師進行內心對話，理解其人生哲學與精神價值，也能為同樣面對照顧失智家屬挑戰的人，帶來盼望與安慰。