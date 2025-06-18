7旬翁全身爆癢3個月　竟是上千隻疥蟲「在皮膚下鑽出隧道」

▲北榮皮膚部記者會，說明「夜間搔癢難耐，竟是疥瘡找上門」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

一名70歲男性，過去3個月出現嚴重瘙癢性皮疹，夜間症狀尤為加劇，影響生活睡眠，雖曾自行使用市售濕疹藥膏，但症狀卻遲遲未見改善，甚至連家人也開始陸續有全身瘙癢問題，趕緊就醫。醫師檢查患者全身有多處抓痕與紅色丘疹，手上也有明顯厚痂，皮膚鏡檢查確認有很多疥蟲鑽過的「蟲隧道」，診斷為「結痂型疥瘡感染」。

收治個案的台北榮總皮膚部主治醫師馬聖翔表示，疥瘡是一種由疥蟲（Sarcoptes scabiei）感染所引起的皮膚疾病，主要透過密切接觸傳播，尤其容易在家庭，養護機構及監所中造成群聚感染。後續該名老翁的家人也都感染，一起接受抗疥蟲藥物治療才獲得改善。

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馬聖翔說明，感染疥蟲後，患者通常不會立即出現症狀，潛伏期可長達2到6周。其症狀主要來自人體對疥蟲及其排泄物所產生的延遲性過敏反應，一旦過敏反應建立後，便會出現劇烈搔癢，被視為所有癢感中最難忍受「癢到會生氣」，且症狀在夜間特別明顯，嚴重影響患者的睡眠與生活品質。

至於症狀表現，馬聖翔說，疥瘡所引起的皮疹，多以紅色，陳舊性的丘疹或結節表現。病灶常分布於皺摺處及皮膚較柔軟的區域，包括手腕，指縫，腋下，肚臍周圍，乳頭周圍，臀部及生殖器等部位，頭頸部則較少被侵犯，有時可在病灶區觀察到「蟲隧道」，這是疥蟲於皮膚表層鑽行所留下的細小通道，為診斷的重要依據之一。

▲▼疥瘡患者皮膚病灶會出現蟲隧道(Burrow)。（圖／北榮提供）

值得注意的是，一般典型疥瘡患者皮膚上約僅有10至15隻疥蟲，但如果是免疫功能低下或年長的個案，可能會出現嚴重症狀「結痂型疥瘡(Crusted scabies)」。馬聖翔說明，其特徵為患部表面覆蓋大片厚痂，頭頸部也可能受到影響，且並非所有患者都會出現搔癢症狀。這類患者身上可能帶有上千隻疥蟲，傳染力極高，需要採取積極的治療與嚴格隔離措施。

馬聖翔表示，疥瘡的治療以使用滅疥藥物為主，除了有症狀的患者外，同住家人即便尚未出現症狀，也建議一併接受預防性治療，以防潛伏期的疥蟲持續傳播。

此外，患者的貼身衣物，床被單與毛巾等，建議用攝氏60度以上熱水浸泡超過10分鐘後清洗，或使用烘乾機高溫處理。如衣物不適合用高溫處理，則可密封於塑膠袋中置放一周。若個案居住於養護機構中，則需要進行適當的接觸隔離措施，以防止機構內的交互感染。

北榮皮膚部提醒民眾，若出現長期未癒的全身性搔癢性紅疹，且同住家人也陸續出現類似症狀時，應警覺疥瘡感染之可能性，建議儘早就醫，由皮膚科醫師進行診斷與治療。