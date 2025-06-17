北榮「光子治療直線加速器」啟用　精準提升癌症治療

▲北榮斥資3億元建置「光子治療直線加速器」。（圖／北榮提供）

記者趙于婷／台北報導

北榮斥資3億元建置「光子治療直線加速器」，配置最新一代直線加速器與高階電腦斷層掃描系統，可即時監測腫瘤與體表變化，提升放療精準度。該系統在長青樓地下3樓的光子治療中心正式啟用，住院病人可就近接受治療。

北榮院長陳威明表示，癌症是國人十大死因之首，且有逐年增加的趨勢，因此全方位癌症治療一直是核心任務，目前癌症病人占全院住院人數近三分之一，過去長青樓病人需跨棟接受放射治療，不僅增加移動風險，也影響就醫效率，如今光子治療直線加速器在長青樓地下3樓的光子治療中心正式啟用，顯著提升診療便利性與整體就醫體驗。

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北榮引進的高劑量率影像導引醫用直線加速器，搭載熱影像導引追蹤修正系統，是目前唯一能在治療過程中，即時監測腫瘤與體表變化，並自動修正定位的設備，此先進系統除提升放療精準度外，更兼顧病人的隱私與尊嚴，而這也是北榮第六部直線加速器。

另外，陳威明也提到，「加速器型硼中子捕獲治療設備」BNCT，計畫於今年7月動工興建，116年完工，屆時北榮將成為全球少數同時擁有「重粒子治療」與「硼中子捕獲治療」兩項尖端放射技術的醫療機構。

陳威明說，作為國家級醫學中心，北榮將持續引進全球最先進的癌症治療技術，包括精準放射治療、細胞治療與重粒子放療等，本次全新光子治療直線加速器的啟用，不僅是精準放射治療的重要里程碑，更為癌症病友帶來更多元、先進、及全方位治療選擇與重獲健康的希望。