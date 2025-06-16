今年首例日本腦炎　嘉義50多歲男發燒意識改變

▲日本腦炎主要病媒蚊為三斑家蚊及環蚊家蚊。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

疾管署今（16）日公布國內今年首例日本腦炎確定病例，為嘉義縣大林鎮50多歲男性，近期無國外旅遊史，6月6日出現症狀，6月9日因發燒未緩解且意識改變，經通報及採檢確診日本腦炎，目前住院治療中。疾管署表示，個案住家附近有水稻田、溝渠、豬舍等高風險場域，平日從事畜牧業工作，住家附近及工作場域附近感染可能性的均無法排除。

疾管署指出，該個案6月6日出現全身不適症狀，6月7日因發燒就醫，6月8日持續發燒並出現精神煩躁不安二度前往就醫，6月9日因發燒未緩解且意識改變收治住院治療，後經醫院通報及採檢確診日本腦炎。

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根據監測資料顯示，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2021至2024年全國同期確定病例數分別為5、4、7及10例，以40歲以上成人較多，各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，不可掉以輕心。

台灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。

疾管署提醒，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，我國幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗。此外，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。