疫情期間出生寶寶「過敏發病增46%」　研究：過度消毒有風險

▲營養師提醒，過度消毒可能造成過敏病症風險上升。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

呼吸道傳染病持續，但可要小心「過度消毒」恐造成過敏病症風險上升！營養師羅晞蕾表示，過度清潔環境很容易讓環境菌叢失衡，恐會影響人體自身的免疫系統，根據香港研究，新冠疫情期間出生的嬰幼兒缺少維持腸道微生態健康的天然抗菌肽基因，患上濕疹等過敏症發病率較疫情前出生的嬰兒多46%，其中的原因就跟「過度消毒」有關。

羅晞蕾指出，環境裡面本來就有很多細菌，但細菌有好菌跟壞菌，民眾常有一個迷思，就應該要不斷使用酒精等殺菌液來消滅細菌，然而過度清潔環境，這樣太過強烈的手段，一方面消滅了壞菌，一方面也很容易讓環境菌叢失衡，恐會影響人體自身的免疫系統。

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羅晞蕾進一步提到，自己家中也有小孩，時常關注孩子以及家人的身體狀況，發現過度清潔會降低身體去適應自然環境的抵抗能力，稍微碰到細菌多、壞菌多的環境，就會有生病、拉肚子，甚至可能皮膚搔癢的過敏反應，甚至嚴重一點，會造成身體菌叢不平衡，進而影響到情緒。

根據香港中文大學醫學院在國際腸胃學期刊發表研究，發現新冠疫情期間出生的嬰幼兒缺少維持腸道微生態健康的天然抗菌肽基因，患上濕疹等過敏症發病率較疫情前出生的嬰兒多46%，其中的原因就是跟「過度消毒」有關。

現在國際上有很多益生菌的外部應用以及研究，根據義大利臨床實驗研究發現，醫院內各種表面持續受到多種微生物的污染，這些微生物可能導致醫院內的感染傳播，但是使用消毒劑，從而可能導致醫院內多重抗藥性菌株進一步增加，因此現今國際上有很多益生菌的外部應用及研究，更有業者導入清潔劑中，減少表面病原體、降低產生抗藥性菌種。