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台大院長吳明賢卸任馬上有工作！賴清德親曝下一步

▲▼台大醫院院長吳明賢。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院院長吳明賢。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

台大醫院今年迎來創院130年，總統賴清德也親自出席祝賀，他在致詞時透露，現任台大醫院院長吳明賢下一個工作已經找好了，院長做完，馬上有下一個醫學院院長的工作。也就是說台灣大學醫學院院長一職，沒意外的話將由吳明賢接任。

賴清德今（16）日中午出席台大醫院130周年院慶音樂會，致詞時表示，很高興回到醫界，還看到好久不見的同學，很榮幸受邀共聚一堂來慶祝這個非凡的時刻，特別代表全國人民感謝台大醫院130年來對台灣國家、社會跟人民的貢獻，更難得的是，教學研究一直走在最前端，引領台灣的進步。

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賴清德說，自己上任後要結合醫界跟社會各界推動健康台灣，讓國人更健康、國家更強，尤其看到國人平均餘命雖在延長，但不健康年數卻仍高，所以目標希望在8年內，讓國人平均餘命從79歲延長到82歲，不健康年數也能從占比10%下降到8%。

最後賴清德也笑說，「現在社會大家壓力都很大，但壓力最小的應該是吳明賢」，在他領導下台大醫院獲得長足進步也受到大家的肯定，即將卸下這份繁重的工作，「他下一個工作已經找好了，台大醫院院長做完馬上有下一個醫學院院長的工作，應該是第一人。」

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