當媽真的老更快？　研究：生育比吸菸老化更劇烈

▲生育孩子的確可能讓女性在「染色體層級」出現明顯的老化跡象。（示意圖／Unsplash）

文／常春月刊

許多當媽的女性常說：「有了孩子真的老了好多。」這句話或許不只是感嘆，更可能在科學上說得通。根據《人類生殖》（Human Reproduction）期刊的一項最新研究，生育孩子的確可能讓女性在「染色體層級」出現明顯的老化跡象。

美國維吉尼亞州喬治梅森大學的研究團隊針對1,900多位女性進行分析，透過「端粒」長度來評估細胞老化程度。端粒是位於染色體末端的結構，就像鞋帶的塑膠頭，保護DNA不受損。隨著年齡增長，端粒會自然縮短，而這正是細胞衰老、免疫力下降和骨質流失等現象的生物學指標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究發現，生過孩子的女性，其端粒明顯比未生育者短。尤其是生育五個以上孩子的女性，端粒長度的縮短幅度相當於「老了約11歲」的基因表現。這比吸菸、肥胖等因素對端粒的影響還要更為劇烈。

「我們對結果非常驚訝，」研究作者安娜‧波拉克（Dr. Anna Pollack）表示，「這項發現讓我們重新認識生育對女性身體帶來的深層變化。」她也補充，雖然這項研究使用的是1999–2002年美國全國健康與營養調查（NHANES）資料，並未能納入壓力、生活方式等其他可能因素，因此結果仍需謹慎解讀並持續追蹤。

儘管如此，這項研究提供了一個新的視角：不只是育兒壓力或睡眠不足讓媽媽們感覺自己變老，這背後可能真的是細胞在悄悄告訴我們——當媽媽，是一場從內而外的生命改變。

延伸閱讀：

·孩子「鬧情緒」時，父母最容易犯這1種錯！ 心理師教「3招」訓練高EQ表達並解決情緒

·醫圖解「兒虐3種常見痕跡」！出現甜甜圈的洞、斑馬紋超不妙 通報辦法看這