近半數台灣人肥胖！中醫師推「3大助減重穴位」

▲中醫師推薦減重穴位。（圖／馬光中醫提供）



記者趙于婷／台北報導

肥胖已成為全球關注的健康議題，在中醫理論中，除了疾病藥物導致的肥胖之外，更在乎體質失調造成的問題，除了藥物調整之外，其實也可以透過「穴位按摩」輔助減重，包括「內關穴、足三里穴和耳穴」。

根據國健署統計，台灣成人過重及肥胖比率達47.9%，肥胖不僅影響外觀，更與慢性疾病息息相關。中醫師周亞錚指出，造成肥胖的原因很多，首先要先排除內分泌或新陳代謝異常疾病，例如甲狀腺、腦垂腺、腎上腺異常等問題以及西藥副作用，例如部分糖尿病用藥、身心科用藥、類固醇、避孕藥等，其次肥胖還有可能來自不良的飲食生活習慣、缺乏運動、心理因素等等。

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周亞錚說，除了疾病藥物導致的肥胖之外，更在乎體質失調造成的問題，包括代謝功能低下、氣血運行不暢、痰濕堆積等，因此中醫減重原理更著重於調整身體內部平衡，透過增加代謝、降低食慾、排除痰濕水腫等方式，從根本上改善體質。

中醫的減重方法包括「中藥調理、埋線和針灸」，可以針對體質選擇適合藥物調理，埋線減重適合想要局部調整體態的族群，針灸則是傳統減重方法之一，透過針刺特定穴位調節內分泌、抑制食慾和促進脂肪代謝。另外，周亞錚也推薦以下3大穴位，多按可幫助減重。

1. 內關穴：幫助腸胃保健，以及平穩心情；可以用指節或指尖按壓3~5秒，左右交替按壓3~5回合。

2. 足三里穴：屬於胃經，具有助消化、防便秘之功效；可以用指節或指尖按壓3~5秒，左右交替按壓3~5回合。

3. 耳穴的胃點、饑點、內分泌點：「胃點」與「飢點」能幫助控制食慾、「內分泌點」能增加飽足感並促進代謝，不過由於穴位較小，較建議用耳珠貼穴位較精準，如果手邊沒有耳珠，建議可以整個耳部都多揉按、一併保養其他穴位。