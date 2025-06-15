美國知名糖果爆有致癌物　食藥署清查確認「台灣未輸入」

▲美國好時公司（The Hershey Company）旗下糖果品牌「Jolly Rancher」驚爆部分產品含有致癌物。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

又有知名糖果出包！英國食品安全局（FSA）近日發布食品警示，指出美國好時公司（The Hershey Company）旗下糖果品牌「Jolly Rancher」系列部分產品含有致癌物，要求下架相關產品。我食藥署今（15）日表示，調查國內過去3年沒有相關產品輸入紀錄。

外電報導指出，Jolly Rancher系列糖果被英國食品安全局發出警示，部分產品含有礦物油芳香烴（MOAH）和礦物油飽和烴（MOSH）等，可能造成DNA損害並增加致癌風險成分，已經違反英國食品規範，已要求相關產品從市場下架。

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食藥署副署長林金富今日受訪表示，經查食藥署邊境查驗自動化資訊管理（IFI）系統，以關鍵字「Jolly Rancher」查詢中英文品名，或以「Hershey」查詢商標、製造廠及英文品名，近3年（受理日期111/6/16-114/6/15）查無警訊所提糖果產品申請輸入查驗紀錄。

林金富指出，食品應依食安法向食藥署申請並完成食品輸入查驗後，始准作為食品輸入及於國內販售。也因此，若網路平台或者後市場上有販售相關產品，恐怕涉及規避輸入查驗，依據《食安法》可處分新臺幣3萬至300萬元罰鍰處分。

林金富說明，礦物油碳氫化合物MOSH及MOAH，可以透過不同的方式進入食物，包裝生產或食品加工過程中的添加劑或是來自環境污染、農業機械、不當運輸或加工方法及食物鏈累積等，食品業者應落實GHP管理，避免製程中之污染。

林金富表示，國內雖尚未對終端食品訂有管制限量，惟於104年訂定「食品機械用潤滑劑之使用指引」，提供業者使用食品機械用潤滑劑及相關機關輔導依據。