台灣在宅急症照護成效獲日本肯定　雙方簽署合作備忘錄深化交流

▲台灣在宅醫療學會新任理事長陳英詔醫師（前排中）率團赴日演講並簽署合作備忘錄深化國際交流。（圖／台灣在宅醫療學會提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

人口老化是全球共同面臨的一大挑戰，在宅醫療則是解決問題的重要方向之一。台灣在宅醫療學會赴日參與日本在宅醫療聯合學會年度大會，並於會中演講分享台灣在宅急症照護現況與發展願景，獲得日方高度肯定；而雙方也正式簽署合作備忘錄，深化各項實質合作，盼能更進一步促進亞太地區在宅醫療發展。

台灣在宅醫療學會名譽理事長余尚儒13日與日本在宅醫療聯合學會代表理事石垣泰澤，雙方正式簽署合作備忘錄，內容涵蓋了多項具體合作計畫，包括學術研究、專業培訓、技術交流及雙邊會議等，為兩國在宅醫療領域的交流與合作開啟新的篇章。

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台灣在宅醫療學會新任理事長陳英詔14日於日本在宅醫療聯合學會年度大會發表演講時指出，台灣的在宅急症照護模式結合醫療科技與人性化的服務，讓病患於熟悉的家庭環境中接受即時且高品質的醫療服務，透過多專業團隊的協作與智慧化的資源配置，台灣已逐步建立起一套高效且具有彈性的在宅醫療體系。

▲台灣在宅醫療學會名譽理事長余尚儒（左）與日本在宅醫療聯合學會代表理事石垣泰澤（右）雙方正式簽署合作備忘錄。

陳英詔分享台灣在宅急症照護（在家住院）試辦計畫成果，截至今（114）年3月31日已收案2,165人次，平均照護天數為6.6天，其中肺炎7.6天、尿路感染6.2天、軟組織感染6天。在照護成效方面，結案共計2,078人次，其中完成治療結案達1,863人次，占比高達9成；僅有約1%（20件）在完成治療後3天內轉急診住院，顯示在宅急症照護模式的高效與穩定性。

陳英詔強調，隨著高齡化社會的來臨，如何讓更多病患能在家中獲得適切的急症照護，將是未來全球醫療體系的重要挑戰之一。尤其台灣與日本同樣面臨著快速高齡化帶來的挑戰，透過此次的交流與合作，期待能攜手推動更完善的在宅醫療服務模式，共同提升病患的生活品質。

石垣泰澤則高度評價台灣在宅醫療的發展成果，並期待雙方未來能在更多領域展開深度合作，共同為亞太地區乃至全球的在宅醫療發展貢獻力量。

▲台灣在宅醫療學會名譽理事長余尚儒（左）與日本在宅醫療聯合學會代表理事石垣泰澤（右）慶賀深化雙方合作。