產後瘦不下來不是妳的錯！專家揭荷爾蒙變化：亂減重恐陷惡性循環

▲生產之後減重瘦身是不少媽媽的難題。（圖／達志影像／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

產後瘦身是許多媽媽最無力的事情。擁有近 20 萬粉絲的 YouTuber 「小冰's happy diet 」，近日首度在頻道公開自己生完二寶之後復胖8公斤，為了減重情緒瀕臨崩潰的經驗。營養師指出，產後媽媽荷爾蒙與生活節奏變動劇烈，若只靠意志力減重，反而更容易陷入壓力肥與自我懷疑的惡性循環。

小冰曾靠飲食控制與運動成功瘦下 15 公斤，但是她在這次產後面臨過去減重有效的方式都失靈的困境，不敢聚餐、只吃水煮，吃滷味都特別備註「不要醬、不要油」，極度擔心攝取多餘熱量導致減重失敗，甚至在丈夫問了句「要不要吃拉麵」而情緒崩潰。

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小冰分享也提到，即便如此努力，體重仍無明顯變化，穿衣風格越來越寬鬆，連照鏡子都感到沮喪，甚至開始否定自己。這段心聲引發許多媽媽共鳴。所幸她最後學會與食物和解，並且在營養師的協助下，重新建立飲食觀念，順利過渡停滯期。

營養師張宜婷指出，產後媽媽受到荷爾蒙變化、睡眠不足、作息混亂、育兒與家庭壓力影響，身體常處於慢性壓力與代謝失調狀態，讓減重變得特別困難。若此時急於瘦回產前體態，卻又缺乏正確引導，陷入極端節食或高壓策略，反而讓荷爾蒙更加失衡，形成「愈努力愈沒效、愈沒效愈焦慮」的惡性循環。

「不論外表如何變化，我們都該提醒自己，成為一位母親是多麼不容易的事。」張宜婷強調，正常產後女性的體脂本就會偏高，特別是腹部與大腿，這是身體自然調整的結果，需要時間與耐心恢復，與其責怪自己，不如尋求專業支持，找到真正適合且可持續的減脂方式，從體態到心理都重新找回平衡。