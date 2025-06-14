被打、被罵、被跟蹤　「耕莘趙麗穎」曝護師辛酸仍不棄崗位

▲耕莘護師許雅萍（右）神韻激似中國女星趙麗穎（左），在職場除面臨工作壓力，還會不時遇到病人家屬「示好」。（圖／翻攝自微博、許雅萍提供）

記者邱俊吉／台北報導

醫院護理工作高壓，更煎熬的是，護理師常被要求保持「愛與專業」，自己卻隨時可能面對醫療暴力，例如新店耕莘醫院一般病房護理師許雅萍，便曾遭患者肢體、言語攻擊，這些經驗讓她不只一次想走，但最終選擇留下，是因為她相信自己還能對病人發揮影響力，並得到正面回饋，能量或許不大，她卻仍願堅持。

許雅萍今年25歲，但投入護理工作已有5年時間，她表示，因為親人在她兒時經常進出醫院，她從小與醫療環境密切接觸，很早便體會到「護理師非常重要」，於是國中後即選擇五專護理科，畢業便投入臨床。

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談到職場心得，許雅萍認為，護理不只要求技術，還要與人深度接觸，看著患者從無助到逐漸能自理，從不安到可以笑著出院，這過程帶來的成就感，到現在依舊可以打動她。

許雅萍也強調，同事之間彼此支持，對護理工作非常重要，她在職場得到許多鼓勵，也是她能走到現在的重要原因。

不過現實不會永遠感人，特別是醫療暴力的受害經驗，許雅萍現在回憶起來還是覺得難受。她說，有次因病人一再自拔管路，經家屬同意後使用約束帶，沒想到家屬探視時一時心軟，偷偷替病患鬆綁，結果同事在照護中突然被病人狠狠賞一巴掌，「我們該說的、該做的都做了，還是承受了傷害」。無奈的話語，已道盡護理師面對暴力的沉痛心情。

▲許雅萍曾遭病人肢體、語言攻擊，卻依然堅守崗位 。（圖／許雅萍提供）

不只肢體暴力，護理師蒙受言語攻擊也時有所聞。許雅萍想起，曾有患者不願配合抽痰處置，她努力勸說，對方卻對她怒罵三字經，甚至抬腳作勢踹她，所幸同事緊急支援，衝突才沒惡化，而讓她無奈的是，明明做的是正確的、該做的事，家屬卻沒有和她站在一起，只是冷漠置身事外，讓她倍感孤立。

此外，由於許雅萍的外型相當亮麗，不僅長相酷似演出《花千骨》等爆紅陸劇的中國女星趙麗穎，且身材窈窕，故除了醫療上的壓力之外，她還不時面臨被追求、甚至被跟蹤的困擾，也曾有病患的父親多次積極介紹兒子給她，並不斷催促交換聯絡方式，即使數度婉拒，對方仍不收手，讓她相當不適，最後是靠主管出面才化解。

許雅萍苦笑說，其實早在國中時期，她便已不只一次被跟蹤，到現在都無法釋懷，所以雖有人不時建議她可以嘗試做網紅或自媒體，她至今仍不想靠魅力經營自己。

談到未來，許雅萍說，若真的離開護理職場，關鍵可能會是健康與生活品質，因為輪班工作的負擔，有時已造成她心律不整，不過眼前只要還站得住，她仍願意陪伴病人走一段路。

對於那些選擇離職、轉行的戰友，許雅萍沒有負面態度，只有祝福，「人各有志，找到適合的地方，快樂就好」，不過她也想對年輕的後進說，護理工作確實不輕鬆，不過只要有決心，「這條路會讓你認識更強大的自己」。