離職潮中逆著走　「長庚都敬秀」攜手近萬男護：留在這行等希望

▲長相神似韓星都敬秀（左）的長庚護師籃崇傑（右），對於高壓的護理工作仍抱持熱情。（圖／記者黃克翔攝、籃崇傑提供）

記者邱俊吉／台北報導

近年頻傳護理師離開職場，外界擔心護理人力愈來愈少，但根據護理師護士公會全國聯合會統計，截至今年5月底，執業中的女護師有18萬4191人，已較2023年8月的谷底、17萬9039人略有成長，而執業中的男護師更是一路攀升，如今已有8963人，為近2年新高，若無意外將於6月突破9千人，挑戰萬人里程碑。

不過，執業護師總人數雖未下降，但隨著轉戰長照機構、基層診所者增加，願在醫院服務的人確實減少，某些醫院甚至因人力有限只好關床因應。在此挑戰下，選擇留在醫院的年輕護師更顯珍貴，而任職林口長庚醫院腦神經外科加護病房、年僅25歲的男護師籃崇傑，正是這股熱情青年勢力的寫照。

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籃崇傑長相清秀，神似演出《與神同行》、《逃出寧靜海》的韓星都敬秀，且身高181公分，站在一群女性護師中，真有鶴立雞群的感覺，想不看他都難。他表示，願意踏上護理路，很大一部分是受到母親的影響，她長年在長照機構工作，「她一直都忙，卻很少怨言，也從沒說過後悔」。

▲在女性居多的護理環境，籃崇傑（中）顯得鶴立雞群 。（圖／籃崇傑提供）

對於母親的「傳承」，籃崇傑回憶，兒時好幾次跟著她一起去上班，「我當然不懂護師工作，但看到媽媽忙進忙出，感覺就很專業」，而且發現機構裡的阿公和阿嬤都尊重她，她也親切對待這些長輩和家屬，就像家人一樣，所以那時便認為護師「是很有價值、很被重視的職業」，也埋下他走上護理路的種子。

母親如此身教，讓籃崇傑比其他人有更多對於護理職場的認識與體諒，但相較於長照機構等單位，醫院工作更操勞，這些年是否曾想放棄？他坦言，「說沒有是騙人的」，特別是剛入臨床時相當不適應，「每天像被時間追著跑」，剛處理完一位病人，轉眼又得應對下一個，加上有時對病情掌握還不足，交班會很不安，這些壓力交雜在一起，確實難消化，若不是學長姐挺他，給他許多溫暖，他很懷疑自己能撐到現在。

除了家人支持、同儕力挺，成就感也是籃崇傑決定不走的重要原因。他表示，看到一開始完全沒意識或狀況危急的患者，經過仔細照顧後，慢慢睜開眼、有反應，到後來能對人點頭、微笑，這些動作雖細微，卻代表著「希望」，而他就是那協助病患迎來希望的人，心中有滿滿成就感，「有時候只是病人願意張口吃粥，或來握我的手，心裡就覺得世界變亮了點」。

認真投入工作，外型又搶眼，也使某些病人與家屬對籃崇傑深具「好感」。他笑說，曾有一位慢性肺病患者，病情經他耐心陪伴後明顯有起色，還不時對家屬誇他照顧得多好，結果家屬後來便開始介紹自己女兒的背景，希望他「考慮考慮」，讓他很是尷尬，卻也覺得有趣。

面對愈來愈多同業喊「離職快樂」，籃崇傑沒有批判，反而抱持理解。他表示，每人都有權利選擇適合自己的生活節奏，若離開是邁向更適合的位置，那就值得祝福，不過他也呼籲學弟妹，放下對「護理很苦」的想像，親自體驗後再決定去留，因為這條路或許不容易，但過程中的收穫，相信其他職業也難以取代。