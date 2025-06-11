8旬婦「多重慢性病」罹肝癌難開刀　醫用射頻燒灼術3天出院

▲年近8旬患者患有多重慢性病，檢查又發現肝癌。（圖／醫師提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

年近8旬的許奶奶患有慢性肺病、心臟衰竭、糖尿病、高血壓等多種慢性疾病，半年前回診發現肝指數過高，感染科醫師遂安排腹部超音波檢查，結果發現脂肪肝及肝臟一顆約3公分大腫瘤。醫師指出，考量患者肝功能及身體狀況，手術風險高，醫療團隊以腫瘤射頻燒灼術治療，許奶奶也在術後3天平安出院。

台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師陳泓達表示，隨著年齡增長，病人免疫系統功能下降，對癌細胞的監控與清除能力也隨之降低，癌變機率增加，而肝癌的早期症狀並不明顯，往往要到腫瘤增大甚至破裂或病情達中後期才會有腹痛、噁心、腹水與黃疸指數過高等情形，若沒有及時就醫診治，腫瘤可能侵犯血管或發生遠端轉移，或腫瘤破裂出血等相關病症。

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「B型肝炎、C型肝炎、肝硬化、脂肪肝或有肝癌家族病史者」是肝癌的好發族群。肝臟主要有營養代謝儲存、製造膽汁、分解毒素以及凝血的作用，是人體相當重要的器官，據國健署統計，台灣每年約有10,000人確診肝癌，7,700人因肝癌死亡，高居癌症發生率第三名及死亡率第二名，其中男性是女性的1.5倍。

▲台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師陳泓達。

肝癌的診斷除了觀察臨床表現外，還需藉由抽血檢查檢驗肝功能狀態，並利用腹部超音波、電腦斷層或核磁造影等相關檢查確認腫瘤型態、大小以及是否有轉移。在手術治療方面，除了傳統開腹手術、微創腹腔鏡或達文西手術外，尚有腫瘤射頻燒灼術的選擇，主要運用於腫瘤小於2至3公分的患者或心肺功能無法負荷麻醉或手術風險較高的病患。

以許奶奶為例，慢性疾病較多、身體機能較差，經多團隊會議及家屬溝通後，射頻燒灼術治療是最妥適的選擇。陳泓達指出，射頻治療的治療時間約落在數十分鐘左右，對病人的影響較輕，在審慎評估後適用的病患族群預後效果與其他手術相當，是肝癌治療的另一種選擇。

陳泓達提醒，40歲以上民眾可考慮每年定期進行肝臟檢查；B型、C型肝炎者每半年追蹤一次；肝硬化病人因罹癌風險高，應每三個月密集檢查。此外，肝癌治療須視病人身體狀況及腫瘤大小、顆數及位置而定，民眾若檢查發現癌症前兆或有腹痛等症狀，務必尋求專業醫師診斷，選擇最妥適的治療方案。