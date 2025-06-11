本土牙醫憂放水「波波醫」將通關　再提3大訴求：退回惡法

▲本土小牙醫今再開記者會要求衛福部廢止施行細則。（圖／本土小牙醫提供）

記者趙于婷／台北報導

衛福部去年11月公告修正醫師法施行細則，遭質疑是放寬持國外學歷返台考醫師、牙醫師國考門檻。本土小牙醫聯盟暨台灣基層牙醫師協會今（11）再召開記者會，審查會議就在明天下午，放水波波即將通關，因此再提出3大呼籲要求「考選部立即延後波波學歷審查會議、衛福部廢止施行細則、立委把惡法退回衛福部」。

本土小牙醫聯盟召集人黃映綺醫師說明，110年起參加我國醫師國考第一階段的國外學歷生，每年醫科有將近410人、牙科有超過500人，而本國牙醫系一年僅畢業約400人，在民國110年第二次和111年第一次醫師國考時，「106年學歷採認原則」曾經篩選掉近40位資格不符的波波，比例幾乎達1/10，而現在衛福部居然要把這部為全民把關的採認原則廢掉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陽明交通大學牙醫系教授林元敏指出，過去聯盟曾踢爆考選部在審查波波時違法放水，有波波名義上是在國外唸書，實際上卻在台灣自家小醫院實習，考選部竟然還承認，等於是在幫波波洗產地，後來才取消其資格，而新版細則不僅允許波波遠距教學，牙科更是可以用見習抵實習時數。

新冠疫情期間有台大學生因為疫情滯留國外無法回台灣上課，被延畢一年。林元敏認為，這些波波都應該回去原本的學校補足課程，另外，今年本地一位高中生因學習歷程造假，遭取消5所大學的錄取資格，然而許多波波根本沒有實習過，政府卻讓他們自己簽切結書就放行，政府簡直是「嚴以律己，寬以待波波。」

對此，本土小牙醫聯盟暨台灣基層牙醫師協會呼籲考選部立即延後波波學歷審查會議、衛福部廢止施行細則，回到原有的舊版施行細則加上「106年學歷採認原則」的標準以及立法委員陳昭姿、蘇清泉信守承諾提出展延施行細則的審查期限，衛環委員會召委劉建國、蘇清泉排案審查，把惡法退回衛福部。

