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晨勃消失4大關鍵　醫：影響性慾！弟弟越來越懶

▲▼下體、褲襠。（圖／記者李佳蓉攝）

▲晨勃是男性正常生理反應。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師戴定恩分享，男性「晨勃」消失的4大關鍵原因，包括睪固酮下降、血管問題、熬夜與壓力、慢性病影響，像睪固酮降低會影響性慾，而熬夜會讓「弟弟」越來越懶散。

戴定恩在臉書說，每天早上該來的晨勃怎麼不見了？親密時「舉」弱無力，越來越難盡興？別以為只是累了，這可能是睪固酮下降，甚至是血管健康警訊。

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戴定恩表示，研究顯示，大約3成的40歲男性可能會遇到勃起不靈光的問題；而4分之1的40歲以下男性，甚至已經因為勃起障礙求助醫師。他並分享晨勃消失的4大關鍵原因，以及如何讓「弟弟」重回巔峰：

1、 睪固酮下降

男性荷爾蒙「睪固酮」隨年齡降低，影響性慾、體力與勃起力，讓你越來越沒精神。

多吃富含鋅、維生素D的食物，如海鮮、蛋類、堅果，幫助維持荷爾蒙水平。

2、血管問題

勃起功能障礙不只是「性」問題，它可能是冠狀動脈硬化、糖尿病、代謝症候群的前兆。

多攝取Omega-3（魚油、堅果），戒菸限酒，避免高油高糖飲食，讓血管保持彈性，避免「弟弟供血不足」。

3、熬夜與壓力

晚睡、焦慮、工作壓力大會影響神經與荷爾蒙分泌，讓弟弟越來越懶散。

固定作息，睡足7小時，讓睪固酮自然分泌，提升性慾與勃起功能。也可以適度運動與放鬆，像是深呼吸、冥想、運動，都能有效改善勃起力。

4、慢性病影響

高血壓、糖尿病、肥胖這些慢性疾病會影響血液循環，讓弟弟供血不足，影響勃起能力。

每年進行健康檢查，監測血糖、血壓、膽固醇，提早發現問題及早治療，別讓晨勃消失成為警訊！

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關鍵字： 戴定恩 晨勃

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