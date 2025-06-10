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女生活健康仍肺腺癌！醫示警「台灣患者9成不菸」3族群要篩檢

肺癌,肺。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，「無家族史、不抽菸或甚少下廚」的民眾也需考量進行肺癌相關篩檢。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

39歲的莫小姐平時不抽菸，也極少下廚，生活健康，平時習慣搭乘捷運上下班，在一次健檢意外發現肺部有5mm毛玻璃狀結節，追蹤一年後手術切除，術後病理切片診斷為肺腺癌。醫師提醒，在台灣肺腺癌患者中，女性有9成以上不抽菸、男性也有4成左右不抽菸，因此建議即使「無家族史、不抽菸或甚少下廚」的民眾也需考量進行肺癌相關篩檢。

根據112年國人十大死因統計結果，癌症連續42年排名第一，而肺癌自93年以來位居癌症死因之首。而肺癌分為小細胞肺癌及非小細胞肺癌，非小細胞肺癌如鱗狀上皮癌、肺腺癌、大細胞癌，抽菸與小細胞癌與鱗狀上皮癌則有較大的關聯。但近年來罹患肺癌人數比例高居不下，且其中有將近7成為「肺腺癌」。

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胸腔內科醫師蔡哲龍指出，除了抽菸、二手菸外，應該還有其他內在基因變異或外在環境因素導致肺癌，許多研究也傾向亞洲女性基因可能容易受影響產生變異，而在空污方面，台大公衛研究團隊也研究發現，長期暴露於高濃度PM2.5與國人罹患肺腺癌相關。

早期發現，早期治療，正是提高肺癌存活率的關鍵。根據統計，即使同樣是第一期肺腺癌，結節大小還是有差異，小於10mm結節的5年存活率高達9成。

但蔡哲龍說，臨床上常見客戶雖然在第一次透過低劑量肺部電腦斷層掃描，檢出小於6mm的小結節，卻往往忽略後續的追蹤與定期篩檢，甚至長達三、四年後才做第二次的低劑量肺部電腦斷層，因此錯過早期發現與早期治療的最佳時機。

蔡哲龍提醒，隨著年齡增加肺癌的風險也遞增，建議可適時透過低劑量肺部電腦斷層掃描（LDCT）篩檢可以及早發現肺部。而國健署也在今年1月1日起擴大肺癌篩檢服務，下修「具肺癌家族史者篩檢年齡（男性45歲、女性40歲）」，並「放寬重度吸菸者條件」，符合資格者每2年可享1次免費胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查。

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關鍵字： 肺癌 肺腺癌 肺癌篩檢 癌症

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