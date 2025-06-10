今年最年輕新冠死亡！30多歲男「腦炎、休克」2度進加護救不回

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳（左起）、副署長羅一鈞、防疫醫師林詠青說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠重症、死亡雙創新高，還出現最年輕死亡個案。疾管署說明，個案為30多歲男性，本身沒有潛在疾病，5月下旬出現喉嚨痛、全身痠痛，第一次就醫已收治加護病房，但因個人因素出院返家，3天後症狀未改善二度就醫，診斷新冠感染併發腦炎再次收加護，後續併發敗血性休克和多重器官衰竭，住院10天過世。

根據疾管署最新統計，上周新增166例新冠併發重症本土病例及25例本土病例死亡，死亡個案中最年輕是一名北部30多歲男性，疾管署防疫醫師林詠青說明，他本身沒有潛在疾病，從來沒打過任何一劑新冠疫苗，5月下旬出現喉嚨痛、全身痠痛約一周，不舒服期間在家中做新冠快篩陽性，到醫院就醫時懷疑心肌炎被收治加護病房，後續因個人因素選擇出院返家休養。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林詠青表示，個案出院後3天症狀沒有改善，再次到急診被收治住院，住院後發現個案精神狀態有改變，新冠PCR陽性，診斷新冠感染併發腦炎，使用呼吸器並轉加護病房治療，後續併發敗血性休克和多重器官衰竭，給予抗病毒藥物和單株抗體治療，仍然持續惡化，於6月上旬過世，死因為新冠感染併發重症、腦膜腦炎。

疾病管制署副署長羅一鈞表示，國內新冠疫情上升幅度趨緩，上周就診7萬人次，雖然是連續9周上升，但是增幅僅有9.3%，明顯趨緩，觀察這波疫情已提前在上周達高峰，流行期可能會提早1到2周結束。

不過重症、死亡高峰還沒到，羅一鈞示警，新冠重症、死亡病例數增加，且50歲以上新冠住院人次亦仍呈上升趨勢，通常重症、死亡的高峰期會比輕症晚2到3周，後續還會持續1到2周上升，呼籲長者和50至64歲特別注意，就醫讓醫師評估治療。

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署提醒，如出現下列重症警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少、收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，請務必立刻就醫。

疾管署說明，國內新冠JN.1疫苗已累計接種230萬人次，上周（6月2日至8日）接種約7.2萬人，再創今年新高，新冠疫苗打氣仍持續，疾管署將持續每周配送疫苗以應民眾接種需求。

目前全國JN.1疫苗接種率9.3%，65歲以上接種率分別為第1劑19.3%、第2劑1.6%，請年齡滿6個月以上且尚未接種民眾儘早接種，另為因應此波疫情，儘速提升65歲以上長者、55-64歲原住民、免疫不全者等3類高風險對象免疫保護力，自6月11日起第2劑間隔調整為2個月（60天），請符合資格者踴躍接種，降低重症或死亡發生風險