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德國「膠原蛋白飲」防腐劑超標　39元店「漏勺」溶出試驗違規

德國進口的膠原蛋白飲，被檢出防腐劑苯甲酸與己二烯酸，總量已超出法規容許標準。（圖／食藥署提供）

▲德國膠原蛋白飲防腐劑超標。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今（10日）公布最新邊境查驗結果，其中有一批德國進口的膠原蛋白飲，被檢出防腐劑苯甲酸與己二烯酸，總量已超出法規容許標準，總計2萬瓶全數退運或銷毀。另外知名39元商店「達樂星」的「尼龍撈籬（濾水漏勺）」溶出試驗未過，也全數退運或銷毀。

業者「小分子褐旺藥業股份有限公司」輸入德國的「膠原蛋白飲」，被檢出防腐劑苯甲酸0.4 g/kg、己二烯酸0.4 g/kg。

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依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，不含碳酸飲料防腐劑用量以苯甲酸計為0.6 g/kg以下、用量以己二烯酸計為0.5 g/kg以下，且混合使用防腐劑時，每一種防腐劑的使用量除以其用量標準所得之數值總和不得大於1，因此這批德國的「膠原蛋白飲」邊境必須退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任鄭維智指出，針對「小分子褐旺藥業股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。

另外，知名39元商店「香港商達樂星股份有限公司台灣分公司」輸入中國的「尼龍撈籬」，以4%醋酸也就是在95℃、30分鐘溶出試驗結果，蒸發殘渣值為85 ppm。

依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以聚醯胺(尼龍)為合成原料之塑膠，其溶出試驗標準為30 ppm以下，這批中國的「尼龍撈籬」在邊境必須退運或銷毀。食藥署將針對該業者在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。

中國大陸輸入的「尼龍撈籬」溶出試驗違規。（圖／食藥署提供）

▲「尼龍撈籬（濾水網勺）」溶出試驗未過，也全數退運或銷毀。

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關鍵字： 膠原蛋白 達樂星 食藥署

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