42歲國中師不菸不酒肺癌亡　醫提醒3重點：沒症狀不等於沒風險

▲民眾若有持續咳嗽等症狀，應及早就醫檢查。圖非當事人。（示意圖／123RF）



生活中心／台北報導

一名42歲國中老師，平時不菸不酒，卻因肺癌不幸離世。醫師表示，肺癌已非吸菸者專利，近年臨床上觀察到許多不吸菸的年輕患者，提醒民眾若有持續咳嗽等症狀，應及早就醫檢查。

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎在YouTube頻道「出神入化廖醫師」貼出影片表示，肺癌並非只有吸菸者才會罹患，根據台灣官方統計，超過一半肺癌患者從未吸菸，女性患者更有9成以上為非吸菸者，呼籲民眾勿輕忽肺癌風險。

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廖繼鼎分享其表妹的病例指出，這位42歲國中老師生活規律、不吸菸，卻因反覆咳嗽數月後確診肺腺癌第3期，後發現帶有ALK基因突變，在不吸菸女性中並不罕見。經過5年抗癌歷程，最終仍不敵病魔離世。

「肺癌從來不會問你幾歲，只問你夠不夠警覺。」廖繼鼎強調，年輕、運動、生活正常並非對抗癌細胞的保證書。空氣污染、PM2.5、廚房油煙、失眠，甚至家族基因都可能讓肺細胞走向變異。

廖繼鼎指出，肺癌最可怕之處在於太過安靜，患者往往沒有明顯症狀，等到出現咳嗽、喘不過氣時，通常已是第3、4期。他曾治療一名58歲女性患者，例行健檢發現肺部0.8公分陰影，確診早期肺癌時完全無症狀。

對於民眾擔心低劑量電腦斷層檢查的輻射風險，廖繼鼎解釋，低劑量電腦斷層的有效輻射劑量為0.3到1.0毫西弗，約等於10張普通X光片的輻射量。美國國家肺癌篩檢試驗證實，高風險族群定期接受檢查可降低肺癌死亡風險20%。

廖繼鼎建議，50歲以上、家族有肺癌病史、長期暴露於油煙或空氣污染，以及曾吸菸或長期接觸二手菸的民眾，應定期接受低劑量電腦斷層檢查。

在治療方面，廖繼鼎表示，早期肺癌（M0期）治癒機會很高，即使是已轉移的晚期肺癌（M1期），透過精準醫療和基因檢測找到合適標靶藥物，仍可延長生命並維持生活品質。

廖繼鼎提醒民眾記住3個重點：肺癌不只找上吸菸者、沒有症狀不等於沒有風險、越早發現越有選擇餘地。他呼籲民眾正視肺癌風險，及早篩檢，勿等到症狀出現才後悔莫及。