知名乳清蛋白「ON」出包！違規標示「助修復肌肉」遭罰4萬元

▲知名乳清蛋白標示不符遭罰。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「114年市售蛋白營養補充產品查核抽驗專案執行結果」，其中有2件產品標示不符規定，分別是「ON乳清蛋白飲品（雙倍巧克力風味）」和「大豆胜肽高纖全營養沖泡粉」，其中ON乳清蛋白飲品標示宣傳廣告涉及不實，遭罰4萬元。

市售蛋白營養補充產品通常為標示宣稱含有高量蛋白質，近年來逐漸為國民日常飲食外重要營養素補充來源，常見的成分包括乳清蛋白與大豆，為加強該類產品管理，食藥署和地方政府衛生局執行「114年市售蛋白營養補充產品查核抽驗專案」。

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食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，本次專案共計查驗17件產品，稽查項目包括查核市售蛋白營養補充產品標示，並抽樣檢驗總黃麴毒素、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌及粗蛋白含量，結果產品抽驗皆合格，但有2件產品的標示不符食安法規定。

不合格產品為「ON乳清蛋白飲品（雙倍巧克力風味）」未依「包裝食品營養標示應遵行事項」標示其營養素含量，且外包裝標示宣稱「BCAAs SUPPORTS MUSCLE RECOVERY 」有誇張或易生誤解情形，遭地方衛生局裁處4萬元。

鄭維智說明，根據現行食品及相關產品標示宣傳廣告涉及不實誇張易生誤解或醫療效能認定準則，並未列允許「BCAAs 支鏈胺基酸」可以敘述生理功能詞句或類似詞句，所以業者標示可能讓消費者誤以為BCAAs有助肌肉恢復，除了開罰4萬元，也限期5月30日前全數下架回收。

另炫煬生物科技股份有限公司的「大豆胜肽高纖全營養沖泡粉」則是未標示「過敏原芝麻及其製品」、「未標示冬蟲夏草菌絲體醒語」，營養標示格式不符規定，遭地方衛生局開罰3萬元。

▲違規產品皆依法開罰。